Nico heeft al aardig wat trends zien komen en gaan en hoewel hij niet altijd enthousiast is, doet hij er toch telkens weer aan mee.

Als binnen een maand drie vrienden aan je vertellen dat ze eraan denken om toch ook eens in een ton vol met ijs te gaan zitten, dan weet je dat er iets gaande is. Dat er een nieuwe wind door Nederland waait.

Ik weet dat omdat het meerdere malen is gebeurd, zo’n nieuwe wind. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de jasjes met schoudervulling. Ik dacht: waarom zou ik willen lijken op een cocaïnehandelaar uit Miami Vice? Twee weken later droeg ik er een. Van rood leer.

Ik herinner mij de Chinese fondue. Een vriend probeerde me te overtuigen. “Het zijn eigenlijk twee maaltijden in één. Eerst heb je vlees en een gegaard stukje kool en daarna drink je de bouillon.” Meteen verdedigde ik de Nederlands fondue: “Wat is er mooier dan je vlees laten verkolen in een pan vol olie? De volgende dag naar je werk en dan per ongeluk de broek dragen die je tijdens het fonduen aan had. Leuk toch?!”

Nu er in mijn directe omgeving verdacht veel mensen een ijsbad wilden nemen, zette ik mijn hakken in het zand. “Het is onnatuurlijk”, zei ik. “Het is als een Eskimo die naar Ibiza wil. Water moet warm zijn. Dat heeft te maken met de geboorte. Terug in de moederschoot. Een ijsbad is het omgekeerde: fijn opgerold in een warme moederbuik drijven en opeens de kou in worden getrokken. Niks voor mij, een ijsbad. Ik denk er niet aan!”

Twee dagen later stond ik met een handdoekje om mijn schouders naast een houten kuip vol blokjes ijs. De ijsbadleraar legde het nog één keer uit. “Je zult eruit willen. Je gaat gejaagd ademen. Je wil op een andere plek zijn. Negeer dat! Binnen twee minuten geeft je lichaam zich over.”

Mijn vrienden keken toe. “Succes, Nico!” Daar ging ik. Ik herinner mij niets. Een van mijn vrienden vertelde me het volgende: “Je zag er heel even bijzonder gelukkig uit. Je was onherkenbaar. Daarna begon dat geschreeuw. Rare woorden. Broodbeleg! Adoptieouders! Je riep ook steeds dat je bepaalde bloemen juist niet schuin moet afsnijden. Je wilde eruit, maar het lukte je niet. Daarna begon je met je handen plat op het water te slaan. Je zong een liedje van Bløf, totdat die leraar in paniek raakte. We hebben de ton omgegooid. Als een visje lag je op het gras. Kijk, daar is een foto van.”