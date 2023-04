Nico: “Wéér dat gezever over een mondharmonica, dacht zijn vrouw vast”

Nico Dijkshoorn heeft een beetje spijt dat hij niet meer aandacht besteedde aan een bijzonder bezoeker van zijn theatershow.

Onlangs speelde ik mijn theatershow Dijkshoorn durft. Ik vertelde een verhaal over mijn vader – het zal eens niet – en legde uit hoe hij tijdens verjaardagen erg lelijk mondharmonica speelde. Blijkbaar had ik een gevoelige snaar geraakt, want veel te hard begon een man aan iemand die vlak naast hem zat te vertellen over de mondharmonica.

Dwars door mijn verhaal hoorde ik hem de volgende zinnen zeggen: “Een heerlijk instrument. Je kunt hem onder je oksel bewaren. Ik was er goed in. Iedereen kan erop spelen, je blaast en dan zegt hij: piep. Ze noemden mij Harmonica Hans, terwijl ik eigenlijk gewoon Peter heet. Ja, een heerlijk instrument, de mondharmonica. Zo veel beter dan de accordeon, die is loodzwaar. Geen idee waarom accordeonisten altijd lachen. Nee, voor mij was het altijd de mondharmonica.” Al bij het woord ‘oksel’ begonnen mensen in het publiek tegen hem te sissen. Dat begreep ik wel. Het was geen aantrekkelijk beeld, een oude man met een mondharmonica onder zijn oksel. Pas nadat onze geluidstechnicus op zijn knieën naar de man toe was gekropen en hem had uitgelegd dat zijn gebabbel nogal storend was, werd het stil.

Terug in de auto kreeg ik spijt. Ik had die man op het podium moeten vragen. Al die verhalen van mij, die kenden ze inmiddels wel. Ja, ik had die mondharmonica-man naar voren moeten halen en daarna had ik moeten vragen: “Hoe moet ik je noemen, Peter of Hans?”

Het zou prachtig zijn geweest. Ik had hem moeten vragen naar zijn eerste mondharmonica en dan zou hij misschien hebben verteld over een zekere oom Karel, een man met een gebit dat op bruine suiker leek. “Oom Karel klopte het spuug uit zijn mondharmonica en zei tegen mij: ‘Blaas maar lekker, jongen. Ik heb getwijfeld, maar ik heb het toch gedaan. Daarna was ik verkocht. Ik blaas elk jaar een kwartiertje.’”

Maar nee, ik had dat niet gedaan. Geen Harmonica Hans op het podium. Nu fantaseer ik soms hoe die man na de voorstelling is thuisgekomen. Hij heeft zijn vrouw verteld dat mijn vader ook een Harmonica Hans was. Zijn vrouw heeft alleen maar geknikt en ondertussen televisie gekeken. Wéér dat domme gelul over een mondharmonica.

Peter is naar zolder geklommen en heeft met zijn handen in een oude doos gegraaid. Ja, hoor daar was hij! Lippen eromheen: píeppppp. En daarna, uit de woonkamer zijn vrouw: “Heel mooi, lieverd!”