Nico: “Ze nam de paarse bal in haar hand en ik wachtte op een opgewonden kreetje”

Nico Dijkshoorn heeft een paarse bruisbal gekocht, maar hij heeft geen bad.

Enk­­ele maanden geleden kwam Tanja thuis van haar werk en stond ik haar in het halletje al op te wachten. Ik had weer eens iets unieks gekocht en­­­­ zij mocht oh e­n ah zeggen. Ik had allebei mijn handen op mijn rug.

Tanja zei: “Nou, laat maar zien.”

Ik hield een enorme bal zeep vlak voor haar hoofd. Voor de zekerheid zei ik een paar keer waar ze naar keek. “Het is een bal van zeep. Leuk hè. Kijk dan. Een bal, maar dan van zeep.” Tanja nam de paarse bal in haar hand en ik wachtte op een opgewonden kreetje.

Ze gaf me de bal terug en zei: “Nu nog een bad.” Ik zei nog maar eens: “Het is een bal van zeep.” “Bruisbal”, zei Tanja. “Je hebt een bruisbal gekocht. Voor in bad. Water, bal erin, bruisen, jij erin en daarna ruik je naar…” Ze keek wat er op het etiket stond. “Naar gepofte kastanjes.”

Ik las de achterkant van het etiket. ‘Schrik niet als u de bal onderdompelt. Er kan een lichte golfslag ontstaan. Vul het bad iets minder vol.’ Het stond er. Bad. Ik had een totaal zinloze bruisbal gekocht.

Heel even overwoog ik om de bal met een elastiek boven op mijn hoofd te binden en dan gewoon maar te kijken wat er gebeurde als ik ermee onder de doucheging staan, maar ik zag daarvan af­­­. Misschien werd het weinige haar dat ik nog had er in één keer af gebruist.

Die bal moest het huis uit. Ik kon het op een of andere manier niet opbrengen om hem onder de kraan te houden. Ik zag ertegen op om naar een stervende paarse bruisbal te moeten kijken. Mijn aankoop zou dan definitief volkomen zinloos zijn.

Twee weken later was mijn dochter op bezoek. Ik wachtte op een goed moment, maar zei toch nog veel te onverwacht: “Zeg, even iets anders, wil jij een bruisbal? Zo goed als nieuw.” Mijn dochter keek mij angstig aan. “Dan ruik je naar gepofte kastanjes”, probeerde ik nog te redden wat er te redden viel, want ik zag meteen dat ze niet met een paarse bruisbal in haar tas de trein terug zou nemen naar Amsterdam.

Ik heb hem uiteindelijk, tegen alle milieuregels in, bij iemand in de tuin gegooid. Drie uur later begon het te regenen. Ik zong zachtjes het nummer Purple Rain.