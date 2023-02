Nog nooit een yogastudio van binnen gezien? Tel je zegeningen!

Libelle’s Tara dacht dat zwangerschapsyoga wel iets voor haar was. Zuivere zelfoverschatting, realiseerde ze zich al voordat de woorden “downward facing dog” waren uitgesproken. Maar toen kon ze niet meer terug...

Sinds ik zwanger ben, lijk ik op Sjaak. Sjaak is mijn kat. Zo slaap ik het liefst de hele dag, net als Sjaak. In een dutje van een uur verander ik gemiddeld 54 keer van houding. Ik vind het fijn om gevoerd te worden, vaak en veel. Als ik geaaid word, vind ik dat soms prettig en soms bijt ik je hand eraf. Als je er bent, wil ik alleen zijn. Als je lang van huis gaat, ben ik beledigd. Soms begin ik plots te kokhalzen, vaak met resultaat, om vervolgens ongegeneerd verder te gaan met mijn leven. Jij mag het opruimen. Sjaak ruimt ook nooit wat op. Er is alleen één ding dat mijn kat en ik niet met elkaar gemeen hebben. In de loop der jaren heeft Sjaak een hoop van zijn vrije uurtjes gestoken in het kweken van een pens, desondanks bleef hij onverminderd lenig. Moet er een en ander onder de gordel schoon gelikt worden? De poot gaat in de lucht en Sjaak klapt als een vouwfiets in elkaar. Igone de Jongh zou werkelijk jaloers worden bij het zien van deze souplesse. Inmiddels heb ik zelf ook een pens van formaat, maar mijn lenigheid - als ik het al had - is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ware het niet dat ik juist die vaardigheid afgelopen week loeihard nodig had. Ik moest naar zwangerschapsyoga.

Nou ja, moest... Ik had dit idee zelf in een vlaag van verstandsverbijstering in mijn hoofd gehaald. Een zwangere die wekelijks naar zwangerschapsyoga gaat, leek me precies de zwangere die ik wilde zijn. Sportief, flexibel en bovenal uitermate zen. Ik ging even voorbij aan het feit dat ik geen sportieve vezel in mijn lichaam heb en mijn trillende ooglid sinds twee weken werd verhuurd als powerplate. Zen was ik bij lange na niet.

De yoga-instructrice stelde zich voor als Indigo. Haar stem klonk zo kalm en sereen, niet in slaap vallen zou de eerste uitdaging worden. Tegenwoordig snurk ik nogal - net als Sjaak trouwens - en dat leek me een behoorlijk gênante vertoning. “Ik ben zelf momenteel niet zwanger, maar ik heb vier kinderen, dus ik weet hoe jullie je voelen”, zei Indigo tegen de groep. Ik keek naar haar fijngebouwde lijf en verwonderde me over het feit dat daar vier baby’s uit waren gekomen. Ik keek in de spiegel naar mezelf. Ik leek wel een skippybal gehuld in een esthetisch zwaar ondermaatse sportoutfit.

We begonnen met ademhalen. Dat kon ik. Vervolgens werd er wat met de schouders en de armen gedraaid. Dat ging allemaal nog net, maar daarna ging het allemaal ineens heel snel. Er moest gehurkt worden (moeilijk!) en van de ‘cow pose’ (wat?) moesten we naar de ‘downward facing dog’ (help?!), in rechte lijn naar de ‘upward facing dog’ (paniek!) om daarna over te gaan in de ‘camel pose’ (waaahh!). De hele dierentuin kwam voorbij, en ik lag te spartelen als een vis op het droge. Ik keek om me heen in de hoop een blik te vangen van een andere radeloze zwangere, maar nee hoor, ze konden het allemaal. Had ik weer.

Nog geen tien minuten later gutste het zweet van mijn lichaam en bezwoor ik plechtig nooit meer een voet te zetten in deze martelkamer. Indigo kende geen genade en nog vijf minuten later besloot ik dat valsspelen geoorloofd was in deze situatie. Het was inmiddels een kwestie van overleven geworden. Bij de ‘three legged dog’ liet ik mijn voet op de grond staan, bij de ‘low lunge’ steunde ik op mijn knie en bij de ‘side lunge’ liet ik me geruisloos op mijn billen vallen. Zeggen al deze termen je niks? Tel je zegeningen!

Toen het einde van het helse uur in zicht bleek, was het volgens Indigo tijd voor de cooling down. Met een kop als een hete luchtballon klonk dat als muziek in mijn oren. Tijdens het rekken en strekken verheugde ik me slechts op één ding: thuis op de bank liggen. Dan was ik maar een luie, onsportieve zwangere. Zelfacceptatie is toch ook een mooie les? “Als laatste gaan we op handen en knieën zitten”, fluisterde Indigo. “Adem diep in en maak een bolle rug. Dit noemen we de cat pose”. En Sjaak zag dat het goed was.