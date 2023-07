O nee, ik word afgeperst met een vieze video!

Gemiddeld eens per maand krijg ik een mailtje van een hacker die zegt dat-ie een video van me heeft gemaakt terwijl ik masturberend porno zit te kijken. Hij of zij dreigt met openbaring ervan, tenzij ik geld overmaak.

Vaak staat de mail vol rare stijl- en spelfouten (vertalers hoeven voorlopig nog niet bang te zijn dat ze worden vervangen door chatGPT of andere AI), maar dit keer was ik blij verrast: ‘Good morning!’ begon het mailtje in mijn spambox vriendelijk. ‘Ik schrijf je om je te laten weten dat ik toegang heb tot al je apparaten en dat je privégegevens en -informatie nu in mijn bezit zijn. Ik heb al maanden toegang tot onder meer je webcam en je microfoon, en zodoende kon ik een confronterende video van je maken, waarop te zien is dat je masturbeert bij een seksfilm.’ [...]

‘Als je € 1.300 overmaakt naar mijn bitcoinaccount [....] dan verwijder ik de video. Je bent gewaarschuwd: ik heb toegang tot al je contacten, dus als je de politie waarschuwt of je familie hierover vertelt, dan stuur ik iedereen een email met die compromitterende video. Je hebt na het ontvangen van deze e-mail 48 uur om het geld over te maken. Wees niet bang, alles komt goed als je mijn eisen inwilligt. Als ik zie dat je dat niet doet, dan upload ik de video op je socialmediakanalen en stuur ik deze naar al je contacten. Good day!’

Keurig, toch? Ik krijg wel eens mails die minder aardig zijn geformuleerd. De afpersing kent slechts één zwak punt: I don’t care... Niet alleen schrijf ik wekelijks over mijn (seks)leven, dus ik ben de schaamte wel een beetje voorbij, maar ik snap oprecht niet wat er zo verschrikkelijk is aan het feit dat ik porno kijk of masturbeer. Tuurlijk, het lijkt me hartstikke ongemakkelijk als kennissen, familie, vrienden, collega’s of mijn baas zo’n video van mij onder ogen krijgen, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand ’m zal uitkijken of überhaupt interesse heeft. En zo ja, even goede vrienden.

Porno kijken en/of masturberen doen heel veel mensen en dat is bij voorkeur inderdaad een privé-aangelegenheid. Het vervelende is natuurlijk dat ík erdoor in de problemen zou kunnen komen als de video wordt verspreid, en niet de hacker. Zoals bij uitgelekte sexting het maar al te vaak de slachtoffers zijn die de schuld krijgen: ‘Had je maar geen foto moeten sturen van je blote lijf’. Terwijl de daders gniffelend het materiaal delen met wie het maar wil zien, trekken de slachtoffers zich beschaamd terug. Van hun omgeving krijgen ze niet de steun die ze verdienen, maar worden ze nóg een keer genaaid door alle victim blamers. Overigens vaak met de beste bedoelingen.

Ondertussen zijn er dus sneue mensen op deze wereld die denken dat het lonend, oké of grappig is om privémateriaal te verspreiden. Die foto’s of video’s rondsturen die ze kregen van ‘vrienden’ of die ze zelf ontvingen. Om redenen die ik nooit zal begrijpen. Je voelt je door iemand vernederd? Dús dan doe je hetzelfde terug? Pffff… grow some balls zeggen de Amerikanen zo mooi.

Misschien moet je ook zo stoer doen als iemand je een foto of video laat zien die overduidelijk niet voor jouw ogen is bedoeld. Zeg dan eens: “Gast, dit is niet oké.” Want geloof me, iedereen doet wel eens iets compromitterends. Dat is menselijk. Dat vervolgens gebruiken voor je eigen genot of gewin? Dat is beestachtig.

