Paul de Leeuw: “Joop van den Ende zei: ‘Na deze zomer ben jij een ster’”

Paul de Leeuw krijgt door Joop van den Ende een inkijkje in het reilen en zeilen van de vaderlandse showbizz.

In de zomer van 1987 had Joop van den Ende mijn artistieke touwtjes in handen. Of ik de ‘losse flodder’ van het amusementsprogramma Sterrenslag wilde worden. Bekende Nederlanders streken een weekend neer in de Efteling om daar sportieve spellen te spelen. Mijn rol was de boel lichtelijk ontregelen. Een zomer lang was ik elke zaterdagochtend in het sprookjesbos te vinden. Daarna volgden de repetities en ’s avonds kregen we in het hotel een groot Indisch buffet voorgeschoteld. Op de zondag vonden de opnames plaats in een vol stadion met publiek, die in het attractiepark niet alleen Holle Bolle Gijs en Indische waterlelies zagen, maar ook Lee Towers, Simone Kleinsma en Bassie en Adriaan. Ik kwam altijd op een brommertje aangereden en riep dan naar de scheidsrechter: “Mijnheer van Heumen, bent u er klaar voor?”

Op de allereerste opnamedag nam Joop me apart. Hij liep samen met mij door het Sterrenslag-stadion en zei: “Jongen, kijk goed. Nu kent niemand je nog, maar na de zomer weet iedereen wie jij bent. Dan ben je een ster!” Ik weet nog dat ik lachend antwoordde: “Dat moeten we nog maar eens zien.” Het waren vrolijke opnames, maar echt veel gebeurde er voor mijn gevoel niet. Ja, ik werd íets meer herkend... Het mocht mijn pret niet drukken.

Op de vierde opnamedag liep ik weer met Joop het stadion in en tot mijn stomme verbazing hingen er overal spandoeken, met teksten als ‘We love Paul!’, ‘Paul, ben je er klaar voor?’ en ‘Helaas Pindakaas’. “Zie je wel”, zei Joop, en sloeg me op de schouders. Ongelooflijk! Mijn dag kon niet meer stuk, mijn carrière zou nu écht gaan beginnen. Met meer zelfvertrouwen stapte ik die dag op het brommertje en speelde weer met verve de ontregelneef.

Op de laatste zaterdagochtend was ik inmiddels wel klaar met het sprookjesbos en dwaalde ik voor aanvang van de repetities over de set van Sterrenslag. Ik zag een groepje jonge medewerkers druk in de weer met spandoeken waarop zij leuzen als ‘Helaas Pindakaas’ en ‘We love Paul’ schilderden. “Ik dacht dat het publiek die spandoeken zelf maakte”, zei ik verbaasd. Ze lachten me toe, of uit, ik weet het nog steeds niet. “Nee man, daar gaf Joop drie weken geleden al opdracht voor... Wij hangen ze op voor het publiek. Welkom bij de televisie.”