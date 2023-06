Paul: “Is er iets sulliger dan een puisterige puber met een accordeon?”

De accordeon is misschien geen liefdesinstrument, maar brengt volgens Paul wel een goede sfeer.

Mijn allereerste vakantie zonder ouders was met vrienden op een camping op een van de Waddeneilanden. De belangrijkste bezigheid: meisjes spotten en versieren. Naast mijn tentje bivakkeerde dé leuke jongen. Hij lokte meisjes naar zijn tent als de Rattenvanger van Hamelen. Daar pakte hij dan zijn geheime wapen: een gitaar. Bij een romantisch kampvuurtje speelde hij de sterren van de hemel. Waarom had ik ooit het onzinnige idee gehad accordeon te willen spelen? En hoe dacht ik daar op een camping de show mee te stelen? Is er iets sulliger dan een puisterige tiener die Het kleine café aan de haven op een accordeon speelt? De meisjes keken me mee­warig aan. Daarna ben ik piano gaan spelen, maar die gaat toch wat lastig in een rugzak…

Tot die zomer in Frankrijk. Ook toen week de accordeon niet van mijn zijde, maar in plaats van lichte afkeer, zoals eerder op de Wadden, oogstte ik ineens belangstelling. Geen jonge meiden, maar drommen dames van een zekere leeftijd kwamen op de klanken af. Ze keken me in vervoering aan, terwijl ik mijn best deed op liedjes als Les Champs-Élysées, Voici les clés en Dansez maintenant. Niet dat er iemand later die avond bij mij op het luchtbed kroop. Nee, de accordeon, een stuk stokbrood en twee rijpe tomaten waren mijn tentgenoten. Op een ochtend kwam een mijnheer bij mijn tentje vragen of ik op de Franse nationale feestdag op het terras van zijn café wilde spelen. Zijn vrouw vond me aandoenlijk. En zo genoten de mensen de avond van quatorze juillet op het terras van de ondergaande zon, pastis, kaasjes en een Hollandse accordeon. Met de meisjes is het nooit wat geworden, ook niet zonder accordeon. Wel leerde ik op dat terras dat je met een accordeon mensen kon amuseren. Jaren later ben ik nog een keer teruggegaan, maar het café was er niet meer. Net als de accordeon.

Mijn zoon heb ik geadviseerd gitaar te gaan spelen. “Je zult zien dat de mooiste meiden bij je in de tent slapen.” “In mijn tent? Ik ga naar festivals.” “Daar zijn ook tenten en met gitaarspel voor de tent lok je de leukste meiden. Geloof me nou maar.” “Dat heb ik niet nodig, pap!” Ik weet zeker dat ik dezelfde meewarige blik in zijn ogen zag als bij die meisjes op de Wadden­camping. Hij speelt al jaren piano en heeft de mooiste en allerleukste vriendinnen.