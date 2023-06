Paul: “Omdat mama slecht ziet, vertel ik haar wat Máxima draagt”

Paul kijkt Koningsdag met zijn moeder naar het koningshuis vanuit Spanje.

Vroeger had ik in de meivakantie op Koningsdag altijd even contact met mijn moeder, mijn eigen koninginnetje. Dan besprak ik met haar de jurken en de toer. De laatste jaren verblijven we in deze periode in Spanje. Mijn moeder en haar partner Wim zijn er dan ook, in Wims mooie appartement. Dan kijken we samen, mijn moeder, Wim en ik. Inclusief Spaanse tompoezen, die een Hollands winkeltje daar in de aanbieding heeft, zelfs met oranje dakjes. Mijn moeder heeft een oogkwaal, waardoor ze steeds minder ziet. “Ach, zolang ik kan blijven voelen, is er niets aan het handje!” Maar het leidt ook tot rare momenten…

Ze zit aan de buis gekluisterd om het koninklijk bezoek te volgen. Daar komt de koninklijke bus en moet ik de namen noemen van de feestneuzen die naar buiten komen. “Laurentien, ma. Nee, niet Máxima, die is er al uit...” Ze ziet niet wat de koningin draagt. Vage kleuren worden benoemd, maar het lukt haar niet meer een kraagje, hoed of koninklijke broche te onderscheiden. Ze heeft er wel een speciale bril voor. Als ze die opzet, vraag ik me af of ze ook de maan van dichtbij kan bekijken. Ze ziet ietsje meer, maar toch gaat het allemaal een beetje snel voorbij.

Wim heeft inmiddels de witte wijn ontkurkt en vraagt of ik niet toch eerst een gin-tonic zou willen. “Eh… Wim, het is nog vroeg!” “Weet ik,” antwoordt hij, “maar ik heb op een Spaans marktje speciale glazen gevonden, gin-tonicglazen!” Hij loopt naar de keuken. Mijn moeder vraagt weer wat de mensen op tv aan het doen zijn. “Ik zie het niet!” “Dat is jazzballet, en een mevrouw legt uit waarom deze kaarsen van speciale olie worden gemaakt.” “Zo! Jij je gin-tonic.” Voor mij staat mijn drankje in het speciaal aangeschafte glas. “Wim, weet je zeker dat dit een glas voor gin-tonic is? Is het niet gewoon een leuk bloemenvaasje?”

“Joh, wat maakt het uit! Leve de koning en niet zeuren. Perfect toch, Tonia?”, roept hij naar mijn moeder.

“Wat gebeurt er nu?”, wil mijn moeder weten.

“Je zoon wordt tipsy en valt zo naast je op de bank in slaap!”

“Prima. Geef mij m’n wijntje maar, want ik zie niet waar-ie staat.”