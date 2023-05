Paul: “Onder de parasol bestelden we tapas en kozen we de kleur van de urn”

Pauls hond Bøsse is overleden terwijl hij op vakantie was, wat doe je dan?

Een weekendje weg met dierbare vrienden had onze bejaarde hond ooit haar naam bezorgd. Toen we door Kopenhagen liepen, vroeg ik wat ‘homo’ in het Deens was. Bøsse was het antwoord. Zo kreeg onze pup haar naam.

Bøsse liep ondertussen zo’n beetje op d’r laatste poten. Ze had al een honden-tia gehad, waardoor ze in paniek op haar buik lag en hoog ademde. Het arme dier had geen idee wat haar stond te gebeuren. En wij ook niet. De dierenarts stelde ons gerust: natuurlijk konden we met vakantie. In geval van nood zou hij er zijn. Wat een lieve dierenarts. We gaven de oppas, die elk jaar op de hond, katten en het huis let, instructies om Bøsse extra goed in de gaten te houden en bij twijfel de dierenarts te bellen en we namen afscheid van alle huisdieren. Ik keek Bøsse aan en vroeg of ze alsjeblieft tot na de vakantie bij ons wilde blijven.

We waren nog niet in Spanje geland of we hadden de zorgen om Bøsse al achter ons gelaten. We vierden feest met sangria, paella en smeerden ons nog eens lekker in. Tot de telefoon ging. De oppas. Bøsse poepte in het wilde weg door het hele huis en lag soms voor pampus… Wij belden de dierenarts. “Dat is nu eenmaal de ouderdom”, zei hij. Een paar dagen later was het dan toch gedaan met Bøsse. Terwijl wij onze churro’s in de chocoladesaus doopten, was ze de tuin in gelopen, onder een struik gaan liggen en had ze haar laatste adem uitgeblazen.

Het was voorbij, die mooie zomer… De oppas én de dierenarts vonden het onzin dat we terug zouden komen. De hond lag in een koeling bij het dierencrematorium, wat konden we nog doen? Dus lagen we de volgende dag onder de parasol te bellen met de dieren-begrafenisondernemer, beslisten we welke tapas we wilden én wat de kleur van de urn moest worden. En of we Bøsse met andermans huisdieren wilden laten cremeren of liever apart?

Alleen al het idee dat onze geliefde hond onder een pony zou belanden, was reden genoeg om haar een solocrematie te gunnen. Drie weken later stond ik bij de balie van het dierencrematorium. Lekker bruingebrand nam ik de urn in ontvangst. “Ssst!”, sprak de assistente streng, toen ik haar bedankte. “Er is een crematie aan de gang!”