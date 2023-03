Peter: “Als Dr. Pete leg ik uit wat mannen verwachten van hun vrouw”

Peter Heerschop geeft tips over hoe je elkaar in een relatie het beste kunt benaderen. Hij is immers de Nederlandse Dr. Phil geworden: Dr. Pete!

De vorige keer schreef ik over mijn open sollicitatie aan Libelle om de rol van Dr. Phil over te nemen. Ik zal nog eens onderstrepen dat het mij een eervolle taak lijkt.

Dat zit zo: ik was naar het toneelstuk Momentum. Mooi, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat mij om een moment van herkenning:

Een politiek leider zit tegen een burn-out aan. Het is hem te veel. Hij twijfelt of idealen en macht wel samengaan. Hij slikt antidepressiva, maar dat wil hij aan niemand vertellen. Alleen zijn arts weet het. In een ingewikkelde ruzie met zijn vrouw legt hij uit hoe slecht het met hem gaat. En dat hij daar al maanden antidepressiva voor slikt. Zijn vrouw wordt extra kwaad. ‘Jij slikt antidepressiva, (komt ie-) waarom heb je mij dat niet verteld?’

Daarna gaat de ruzie alleen nog over waarom hij het niet eerder heeft verteld. Ik zou zeggen: hou die man eerst eens een tijdje vast. Laat merken dat je het vooral vervelend voor hem vindt dat hij depressief is. Dan kun je later altijd nog zeggen dat hij dat altijd direct met jou kan delen. Maar nee, de primaire emotie gaat om ‘dat het niet is verteld’.

En hier komt dus mijn rol als Dr. Pete. Ik leg uit wat mannen verwachten en waarmee vrouwen rekening moeten houden. Het is net als bij liegen. Vrouwen kunnen heel slecht tegen liegen. Erger dan dat je iets hebt gedaan, is dat je er ook nog over liegt.

Nog een voorbeeld. Een man heeft een heel goed plan voor iets nieuws, iets leuks. Hij vertelt dat vol enthousiasme aan zijn vrouw. Echt een supergoed idee. Wat zegt zij dan als eerste? Denk maar even na voor ik het antwoord geef en neem de tijd om je in je eigen situatie in te leven (komt-ie)...

Zij zegt als eerste: ‘Ja, maar hoe ga je dat dan doen?’ Gevolgd door: ‘En hoe lang ben je dan weg? Je hebt het al zo druk. En wie gaat het thuis dan allemaal draaiende houden?’



Op zich terechte vragen, MAAR HET GAAT NU OM HET GOEDE PLAN! GA EERST MEE IN HET PLAN EN GEEF HEM HET GEVOEL DAT HIJ BRILJANT IS!

De praktische bezwaren ontdekt hij echt zelf wel . Zullen we het eerst even leuk hebben? Met dat soort gedachten kwam ik uit de voorstelling. En toen dacht ik: er zijn bij Libelle heel veel vrouwen. Laat ik de komende keren iets meer inzicht geven in het denken van mannen. Welke verschillen kom ik tegen? Kan ik daar anderen mee helpen?

Ik noem vast een paar verschillen...

1. Als een man met vrienden afspreekt in de stad, dan spreekt hij met vrienden af. Als een vrouw met vriendinnen afspreekt, zegt ze altijd: ‘Jij mag ook wel langskomen, hoor!’ Heel lief, maar dat is dus met vrienden totaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat jij als vrouw NIET langskomt.

2. Man koopt een nieuwe fiets. ‘Je hebt er toch al drie?’ Ja, klopt, maar dit is echt een heel andere fiets, hier kun je dingen mee die met de andere drie niet kunnen.

2a. Vrouw koopt nieuwe schoenen. ‘Je hebt toch al dertig paar?’ Ja, maar deze heb ik nodig bij hoe ik me nu voel.

3. Als een man heeft gekookt, al is het een eenvoudige stamppot, dan heeft dat extra veel bevestiging nodig. Zelf weet hij ook wel dat het niet een enorme prestatie is. Toch moet dat beloond worden met ‘echt heel erg lekker. Supergoed gelukt. Een van de allerlekkerste stamppotten die ik ooit heb gegeten!’

4. Let op. Als een man jou gaat masseren, is dat áltijd bedoeld als voorspel. Ook al zegt hij: ‘Geniet jij er maar van, het gaat helemaal om jou, ik vind het leuk om te doen.’ Dat is niet waar, hij wil daarvoor een in zijn ogen zeer terechte beloning!

5. Als man kun je wel degelijk ziek zijn en gewoon een rondje rennen, lekker eten en zin hebben in seks. Ga dan als vrouw niet roepen: ‘Ik dacht dat jij zo ziek was?’ maar zeg: ‘Wat knap dat je dat toch gewoon doet, ondanks je ziekte.’

Ik zal komende tijd regelmatig dit soort ‘herkenningspunten’ behandelen. Schroom niet om mij te vragen of iets wel of niet normaal gedrag is. Ik ben er voor jullie.

Dr. Pete