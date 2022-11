Peter: “De één wil een baan, de ander liefde, we hebben allemaal wensen”

Peter vertelt over een bijzondere aankoop. Een aankoop die wensen in vervulling laat gaan. Magisch, of niet?

Vriend van mij wilde heel graag een kind. Met zijn vriendin.

Dus dat maakte het al makkelijker.

Maar het lukte niet. Was wel al een paar keer mis gegaan.

Paar maanden later lopen ze op de vrijmarkt. Koningsdag.

Staat een man met een poppetje.

Heel simpel houten poppetje. Nog niet eens 10 centimeter hoog, heel kinderachtig gesneden. Met een dun stokje in zijn mond.

En die spreekt ze aan. Hij zegt: “Hebben jullie wensen?”

Dus ze zeggen: “Ja, tuurlijk hebben we wensen.”

Hij zegt dat hij dat ook wel weet.

“Iedereen heeft wensen. De één wil een baan, de ander een liefde, weer een ander wil zwanger worden, we hebben allemaal wensen. En daarvoor is dit poppetje. Werkt geweldig. Laat ik het zo zeggen, ik had ook een wens en die is uitgekomen dus ik heb het niet meer nodig.”

“Het werkt zo.”

“Elke avond haal je dit stokje uit zijn mond, je spreekt er je wens in, doet er een druppel whisky of in elk geval een sterke drank in, stokje terug. En dat doe je tot de wens uitkomt. Maar dat duurde bij mij niet lang.”

Vriend van mij zegt: “Die koop ik.”

Zegt die man: “Heel verstandig. Dat kost je 125 euro.”

“Ja, hallo, 125 euro, voor een poppetje van niks?!?!”

“Ja,” zegt die man, “maar ik heb hem uit Congo meegenomen, ik heb de hele reis moeten betalen en degene die hem verkocht vertelde dat degene die hem wil hebben echt moet laten zien dat hij er veel voor over heeft.”

“Ja, dikke doei”, zegt mijn vriend, “125 euro, dingetje maak je in 10 minuten.”

“Oké, dan niet.” Zij lopen door.

Maar 300 meter verder kijken ze elkaar aan. En ze knikken, ze willen er alles aan doen om zwanger te worden.

Dus ze lopen terug en ze kopen het toch. 125 euro.

Elke avond spreken ze een wens in, druppeltje 3 maanden lang. En hop, zij wordt zwanger. En het gaat goed.

Dus hij heeft het poppetje niet meer nodig.

Ik zeg: “Ik wil hem wel.” Hij zegt: “Prima, dat is 375 euro.”

Ik zeg: “Ja, rot lekker op. Jij hebt hem voor 125 euro.”

Hij zegt: “Ja, maar de koper moet laten zien dat hij er echt iets voor over heeft.”

Ik weg. Maar volgende dag weer terug en dat poppetje gekocht.

Ik dacht nog, die ga ik binnenkort hard nodig hebben.

Twee weken erna speelt Ajax een paar dagen later tegen Napoli.

En ik kom, geheel toevallig, iemand tegen die dicht bij het team betrokken is. Misschien een speler, misschien iemand van de staf.

Mag ik niet zeggen.

En ik vertel hem over de kracht van het poppetje.

Dus dat wil hij wel hebben.

Hij wil het heel graag hebben.

Maar dat moet hij dus wel laten zien.

Ik het poppetje aan hem verkocht voor 750 euro.

Betreffende persoon twee avonden de wens ingesproken.

Whisky erbij. En toen de wedstrijd tegen Napoli. Met het poppetje.

6-1 verloren. Totaal kansloos.

Dus dan denk ik: ja, je moet er wel in geloven. En 750 euro was dus gewoon te weinig.

Ik heb meteen 100 van die poppetjes laten maken.