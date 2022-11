Peter: “De man wordt vanaf zijn 30e van boven wat meer prikkelbaar en van onder juist wat minder”

Peter vertelt over de overgang bij mannen en hoe zwaar dat voor ze is.

Ik bracht dit onderwerp al eerder ter sprake in een ander medium, maar ik wil er toch nog een keer de aandacht op vestigen. De kracht zit vaak in de herhaling.

Ik was ooit bij een uroloog. Het gaat er even niet om waarom ik daar was. Deze hoogopgeleide arts legde uit dat mannen wel degelijk ook een overgang hebben. Die begint niet, zoals bij vrouwen, rond hun vijftigste. Welnee, vertelde de voortreffelijke, in groot aanzien staande arts, die begint bij mannen al rond hun dertigste, vaak zelfs iets eerder.

Vanaf dan daalt het testosteronniveau, wordt het mannelijk zaad wat zwakker, de straal diffuser, de erectie geleidelijk iets minder hard, het vetpercentage neemt iets toe en de irritatiegrens wordt verlaagd. Of, zoals hij het samenvatte: “De man wordt vanaf zijn dertigste van boven wat meer prikkelbaar en van onder juist wat minder.”

Dit gaat een man, vaak onbewust, bestrijden met mannelijk compensatiegedrag. Hij moet wel. Het wordt van hem verwacht. Mannen hebben het dus veel moeilijker dan vrouwen denken. Let wel: wetenschappelijk bewezen, hè!

Eigenlijk wíllen mannen het helemaal niet, maar ze ervaren een enorme druk, van de samenleving in het algemeen en van hun partners in het bijzonder. En dan krijg je dus dat typische mannelijke gedrag waarvan spottend wordt gezegd dat het krampachtig is en vooral sneu. Niet dus.

Het is een puur wetenschappelijke reactie op lichamelijk verval, waaraan een man niks kan doen. Dus ja, dan wordt de grootte van de auto belangrijk en ja, dan wordt er gedacht over de aanschaf van een motor. Het is puur hormonaal.

Een man móet zich wel jeugdiger kleden dan hij is, hij móet zich wel vastklampen aan een veel jongere vrouw met een strak lijf en vermeende naïviteit. Allemaal wetenschappelijk dus. Heeft niks met sneu te maken.

Een man moet elke dag praten over seks en over wie hij nog allemaal moeiteloos op wat voor manier dan ook alle hoeken van de kamer kan laten zien. En dat zijn geslacht nog zo knoerthard is dat er een aap aan kan turnen.

En het is heel normaal dat hij denkt dat hij er vanbuiten net zo jong uitziet als hij denkt te zijn in zijn hoofd. En dat hij nog onwaarschijnlijk uitdagend kan dansen en dat er helemaal niet dramatisch lachwekkend uitziet.

Ik begrijp dat er nu waarschijnlijk veel vrouwen zijn die bij het lezen van deze column beseffen dat ze veel te hard hebben geoordeeld. En dat ze zich nu geschrokken afvragen hoe ze de man die ze zo onterecht hard afvielen alsnog kunnen steunen. Dat ze nu rondlopen met die kwellende vraag: hoe kan ik het goedmaken?

Heel eenvoudig: door de man te steunen. Een man is een heel onzeker wezen dat vanaf zijn dertigste echt een bijzondere strijd levert. Moedig hem aan.

Ga wat vaker in op zijn verlangens, gun hem die grotere auto, zeg dat die hand krabbend in zijn slappe broek ook heel opwindend is.

Vraag je hardop verbaasd af hoe het kan dat hij nog zo goed is in sport, lach om zijn dubbelzinnigheden en sta oogluikend toe dat hij er een jongere minnares op nahoudt.

Want ja, ook mannen kennen dus wel degelijk een overgang.

Ze hebben alle steun nodig.