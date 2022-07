Peter: “Een ‘nee’ tegen een ander, is een ‘ja’ tegen jezelf”

Peter geeft in de vorm van een vertaald lied een belangrijk levensadvies.

Kent u The Sunscreen Song van Baz Luhrmann? Everybody’s free (to wear sunscreen), om exacter te zijn. Het lied is een lezing van een professor bij de uitreiking van de diploma’s aan lichting ’97. Ik heb het voor jullie vertaald en bewerkt. En ik richt me ermee tot jullie. Komt-ie... Ik zeg erbij: in het Engels van Luhrmann rijmt het wel.

Het zonnecrème-lied

Lieve mensen van lichting ’22

Gebruik zonnecrème.

Als ik jullie maar één tip zou mogen geven voor deze zomer,

dan zou ik zeggen: gebruik zonnecrème.

Geniet van de kracht en de schoonheid van je altijd aanwezige jeugd,

al is die bij sommigen al wat dieper verborgen.

Geef dat kleine meisje of jongetje ook nog af en toe het woord.

Denk er niet te veel over na.

Maak je geen zorgen over de toekomst.

Het mag wel.

Maar weet dat zorgen maken net zoveel effect heeft

als kauwgum kauwen op het oplossen van de klimaatveranderingen.

Wees niet te roekeloos met het hart van een ander

en kijk uit voor mensen die dat met jouw hart zijn.

Verspil je tijd niet aan jaloezie.

Niet aan mensen die jou gebruiken als een afvalbak voor bedorven meningen.

Met boos blijven heb je vooral jezelf.

Onthoud vooral de complimenten die je krijgt.

Let op die paar momenten van aandacht voor jou die er elke dag zijn.

Elke dag, en welk klein gebaar dan ook.

In een oogopslag, een aanraking of een paar woorden, precies op tijd.

Bewaar je liefdesbrieven, mails of apps.

Gooi afgehandelde rekeningen weg.

Vergeet wat is gezegd, maar niet zo bedoeld.

Wees zuinig op je knieën. Zuinig op je rug.

Die heb je best vaak nodig.

Misschien ben je met de liefde van je leven, misschien niet.

Zo niet, dan is het voor dit moment toch degene met wie je bent.

Misschien ben je met de kinderen, misschien ook niet.

Je kunt zowel met als zonder ze spelen.

Misschien wil je vooral liggen en lezen en luieren.

Misschien wil je ontmoeten en onnadenkend ontdekken.

Het is allemaal goed.

Een ‘nee’ tegen een ander, is een ‘ja’ tegen jezelf.

Geniet van je lichaam.

Gebruik het op zo veel mogelijke manieren.

Trek je niks aan van wat anderen daarvan vinden.

Blader niet te veel door de verkeerde modebladen.

Je voelt je dan opeens niet mooi genoeg.

Houd je vrienden goed in de gaten.

Houd rekening met onontkoombare leugens.

Het is wat zelfbenoemde aanbieders van geluk nu eenmaal doen.

Ga op bezoek bij je vader en moeder.

Bij iemand die het niet verwacht.

Wees geduldig met mensen die iets willen delen.

Neem de tijd om te eten.

Niet alles hoeft op de foto.

Vertel iets wat je nog nooit hebt verteld.

Kijk nog eens goed naar die wachtende sprinkhaan voor je in het gras.

Ik kan heel veel aanbevelen.

Maar ik benadruk mijn eerste zin...

Gebruik zonnecrème.”

P.S. Luister vooral ook naar het origineel hieronder en schrik niet van hoeveel er is veranderd.