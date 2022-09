Peter: “Een vriend van mij ging naar de huisarts met aambei- eh, keelpijn”

Peter over een wel heel ongemakkelijk doktersbezoek... van een vriend van hem.

Veel mannen vertellen verhalen over zichzelf via een omweg. Let op. Vaak als ze niet over zichzelf praten dan gaat het juist over zichzelf. Dat moet je echt proberen te vertalen.

Dan zijn ze onzeker over wat ze te zeggen hebben en dan verschuilen ze zich achter getallen, of achter een onderzoek, of achter…

“Ik hoorde van een vriend van mij…”

Dus… Een vriend van mij had last van aambeien. Of, hij wist niet precies wat het was. Hij had ergens last van op de plek waar aambeien kunnen zitten. Maar hij kon het niet zien. En zijn vriendin Z. had ook geen zin om te kijken, want ze was wel op hem gevallen maar niet op dát plekje van zorg.

Vriend is nogal een hypochonder, dus hij naar de huisartsenpraktijk. En normaal heeft hij altijd een man. Maar, zo zei de receptioniste, die werkt 4 dagen in de week en juist niet op donderdag. Zelf had hij dokter Van Seventer. Maar die werd vandaag vervangen door dokter Baardmans.

Is dat een probleem?

Dokter Baardmans? Nee, geen enkel probleem.

Goed, dan werd hij zo opgeroepen door dokter Carolien Baardmans.

Prima, als het maar een arts was.

Dus hij bij Carolien.

Eerste vraag: of hij het erg vond als er een co-assistente bij zat?

Wat zeg je dan? Dan zeg je: “Nee, dat is niet erg, opleiding is belangrijk.”

“Goed,” zei Carolien, “dan haal ik haar er even bij.” Co-assistent erbij en die zei gelijk: “Hallo Peter”. Ik bedoel “Hallo Nico.” Want zo heet die vriend van mij.

Was het Josien. Die speelt in het hockeyteam van zijn dochter.

Dokter Carolien vraagt: “Waar komt u voor?”

Dus hij schatte de situatie een beetje in en zei: “Ik heb de laatste tijd zo’n pijn in mijn keel.”

Dus dokter Carolien laat Josien kijken in die keel, maar die ziet natuurlijk niks. Carolien ook kijken, ziet ook niks.

Zegt die vriend: “Gelukkig, dan hoef ik me dus geen zorgen te maken.”

“Laten we geen risico nemen,” zegt Carolien. “Ik stuur je toch even door naar een KNO-arts, even wat foto’s nemen, en misschien ook een intubatie. Kan erg pijnlijk zijn. Maar we nemen het zekere voor het onzekere.”

Hij zegt: “Ik neem liever het onzekere voor het zekere.” “Oké,” zegt Carolien. “Ziet er ook niet ernstig uit. Alleen als u de komende weken last krijgt van aambeien, dan moet u dat direct laten weten.”

“Hoe weet u dat nou?” vraagt de vriend.

“Ja, we worden ook opgeleid om schaamte bij mannen te herkennen,” antwoordt Carolien.

Dus hij met zijn broek op zijn enkels op handen en knieën op de tafel. Zij allebei kijken. Ja hoor, niks ernstigs, gewoon aambeien. Receptioniste kwam toevallig binnen en die bevestigde het ook. Met de deur op een kier roept een vrouw uit de wachtkamer: “Heb ik elk jaar wel een keer.”

Was niet erg.

Tot hij dat weekend op het hockeyveld komt en Josien op hem af komt lopen met een welgemeend “Gaat het een beetje?”, en zijn dochter vraagt: “Wat gaat er een beetje?” De rest van het team erbij. En Josien antwoordt: “Medisch geheim.”

Roept de keepster: “Van die man met aambeien, die zei dat hij pijn in zijn keel had, van dat filmpje in onze app-groep?”