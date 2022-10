Peter: “Het hoofdpijndrankje was een sladressing van mijn moeder”

Dat huisartsen het erg druk hebben, weet Peter. Omdat wij tegenwoordig allemaal haast hebben, zijn we later aan de beurt voor een afspraak.

Het water staat de huisartsen tot aan de lippen. Ze hebben het gewoon veel te druk. Ik merk het zelf ook bij mijn huisartsenpraktijk. Ze hebben sinds de coronacrisis geen inloopspreekuur meer, dus als je denkt dat je iets hebt, moet je een afspraak proberen te maken. Als het geen enorme spoed heeft, lukt dat niet binnen drie weken. En dan zal je net zien, tegen die tijd is datgene waar je voor kwam, net weer vanzelf opgelost. Maar is dat slecht?

Ik zal een verhaal vertellen van vroeger. Wij hadden, in de sloppenwijken van Bussum, dokter Kampman. Dokter Kampman was een goede vriend van mijn vader. Hij was niet alleen huisarts, maar ook voorzitter van de voetbalvereniging waar mijn vader jeugdvoorzitter was, mijn moeder de kantine deed, mijn broer en ik voetbalden en mijn zus verplicht naar ons moest komen kijken.

Dokter Kampman kwam vaak bij ons thuis, om met wat vrienden te kaarten, grote sigaren te roken en genoeg jenever te drinken. Mijn moeder vond dat mijn vader te veel sigaren rookte en te veel jenever dronk. Volgens mijn vader was dat op doktersadvies. En omdat de dokter in ons dorp een bijzonder hoge status had, werd er stevig doorgerookt en gedronken.

Dokter Kampman was een arts met een enorme autoriteit. Zó’n autoriteit dat het bij de meeste patiënten niet eens opkwam om ziek te worden. Mocht je toch een keer de moed opvatten om bij hem op spreekuur te komen, dan kwam hij steevast met de huisartsklassiekers uit die tijd: “Gewoon even rustig aan doen, even de situatie aankijken en dan zien we over een week of drie wel verder.” Meestal gevolgd door: “Een paracetamolletje mag natuurlijk altijd en als u last houdt, dan belt u gewoon weer.”

Tegenwoordig pikt de patiënt dat niet meer. Je hebt sowieso recht op doorverwijzing, verder onderzoek en ziektewinst op welke manier dan ook. Maar in die tijd was je blij als de dokter zei wat je zelf al had kunnen bedenken. Daar was je trots op.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat het vaak ook waar is. Uitkomst van deze onderzoeken, bij bijvoorbeeld verkoudheid, is:

- Als je niks doet, duurt het zeven tot veertien dagen.

- Als je wel wat doet, duurt het één tot twee weken.

En toch willen mensen iets hebben tegen verkoudheid. Ik ook! Ik wil niet wachten, ik wil ook altijd gelijk iets doen. Een sportblessure moet direct weg. Liefst bel ik op het veld al de fysio voor een afspraak voor de volgende dag. Want dan ben ik binnen één à twee weken alweer top. De keren dat ik niet direct naar de fysio kon en gewoon rustig aan deed, was ik in het algemeen ook binnen één à twee weken weer top.

Ik hoefde zelf vroeger nooit naar de huisarts, want dokter Kampman kwam bij ons thuis. Als wij ergens last van hadden, dan zei mijn vader altijd: “Ik vraag het wel even aan dokter Kampman”, en dan kreeg hij een middel.

Mijn vader gaf me vroeger tegen hoofdpijn vaak een vies drankje. Want, zei hij, hoe viezer het drankje, hoe beter het hielp. En dat was ook zo. En hij smeerde bij groeikrampen een middel op mijn kuiten waarvan hij zei dat het wel een beetje heet kon aanvoelen. En het werd ook heet. Het hoofdpijndrankje was een sladressing van mijn moeder en de zalf tegen kramp bleek later gewoon leervet te zijn. Maar het hielp, want het kwam van dokter Kampman.

Goed, daar trap ik natuurlijk niet meer in! Er moet nú iets ‘echts’ worden gedaan. Per direct. Zo werkt het. Bij ons allemaal. Omdat wij haast hebben, zijn we later aan de beurt voor een afspraak.

PS: ik vertelde een vriend dat ik een app had van de Maag-Lever-en-Darmstichting: “Daarmee kun je een foto maken van je poep.” Hij zei: “Die app bestaat al heel lang, die heet camera.”