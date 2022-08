Peter: “Ik had veel beter het vakantiegevoel moeten vasthouden”

Er staat iemand bij Peter voor de deur die hem iets wil vertellen over tijdswinst.

Als ik terugkom van vakantie heb ik toch altijd het idee dat ik het iets rustiger aan moet doen. Dat ik me niet zo druk moet maken om allerlei kleine dingen. Maar ik ben nog geen twee dagen thuis en ik ben alweer nipt voor allerlei deadlines uit aan het rennen. Op dat moment wordt er gebeld. Als ik de deur opendoe, kijk ik in het gezicht van een vriendelijke man met een leeftijd die ik niet helemaal kan inschatten.

Nog voor ik hallo kan zeggen, vraagt hij: Mag ik u iets over tijdwinst vertellen?

Nou, ik heb het erg druk.

Gelooft u in tijdwinst?

Nou, geloven niet echt, maar ik denk wel dat er iets is.

Mag ik even binnenkomen?

Komt erg slecht uit, ik moet nog een column schrijven en erna nog een belangrijke vergadering in.

Hij loopt langs me naar binnen en begint.

“Vergaderen moet je nooit langer doen dan een kwartier. Vaak staat er twee uur voor, maar dat is alleen agendatechnisch, om iedereen rustig te houden en het idee te geven dat ze mogen meepraten. De meeste tijd van de vergadering gaat op aan koetjes en kalfjes. En dan over zo’n column schrijven, of wat het ook is dat u schrijft: moet u eigenlijk doen in twee uur max. Echt max, of wilt u zeggen dat u langer dan twee uur op-en-top geïnspireerd en geconcentreerd bent?”

“Twee uur is zelfs nog veel. Maar u zit waarschijnlijk vijf uur te werken en dan weet u nu al dat u daarvan drie uur niet top bent. U moet alleen de uren werken waarin u goed bent. Dat is veel efficiënter. Wedden dat u ’s ochtends gelijk al uw mail leest? Geef maar toe. Dat doet u. Gelijk lezen. En beantwoorden. Het voelt alsof u aan het werk bent, maar hoeveel mailtjes zijn nu echt van belang?”

“Even kijken op Insta, en Facebook. En jezelf wijsmaken dat dat ook werk is. Dan nog wat nieuwssites checken, kopje koffie zonder echt te proeven, voicemail afluisteren. Nog een kopje koffie. Oh, twee appgroepjes actief. Even meedoen met het gesprek. U heeft nog geen reet gedaan. Is allemaal digitaal verstoppertje spelen. En dat begint dus al ’s morgens. Juist het moment waarop je op je scherpst bent. Het voelt allemaal als werk. Oh, wat heeft u het druk.”

“Als troost nog wat hengelende berichtjes naar mogelijke vriendinnen. Heeft u nodig om zich bijzonder te voelen. Pats, weer een half uur. Dan vergaderen over wat er vorige keer is gezegd en waar u de volgende keer op terug zal komen. Het voelt allemaal belangrijk, maar u hebt feitelijk nog niks gedaan.”

“Snel iets eten, zonder te proeven. Proberen te werken. Eerst maar even de tafel schoonmaken. Nog een keer de mail checken. Hé, een appje. Even antwoorden.”

“U heeft nog geen reet gedaan. Maar u voelt wel de stress dat het allemaal nooit afkomt. Maar het had al af kunnen zijn. Snapt u? Het belangrijkste wat u moet doen kan allemaal voor twaalven gedaan zijn.”

“En dan heeft u opeens meer dan een halve dag over om iets voor een ander te doen! Belangrijk, hoor.”

“Uiteindelijk zegt iedereen vlak voor hij dood gaat: Ik had veel beter het vakantiegevoel vast moeten houden. Ik had minder moeten werken en meer met mijn vrienden en mijn gezin moeten doen. Snapt u?”

“Nou, ik hou u verder niet meer op. Nog een heel prettige dag.”