Peter: “Jij huilen, man huilen, collega huilen, vriendin huilen”

Peter geeft zijn visie op jaloezie: je kunt een ander maar beter iets gunnen. Maar of dat nou zo makkelijk is?

Jaloezie ziet er altijd heel lelijk uit. Het is ook een heel vervelend gevoel. Ook dat. Je wordt er gemeen van. Verbeten. En dan ook nog ongelukkig. Kortom, je hebt met jaloezie eigenlijk vooral jezelf.

Je maakt het jezelf een stuk makkelijker als je anderen juist iets gunt. Ik zal het duidelijk maken met een voorbeeld.

Stel, je hebt 2 kinderen. Je geeft er één een lolly, de ander niet. Dan moet de ander huilen. Zeg je: “Vind jij het vervelend dat hij wel een lolly heeft?”, dan zegt dat andere kindje: “Ja, heel vervelend”. Pak je dan die lolly af bij dat ene kind, dan heb je twee huilende kinderen.

Het begon met geen enkel huilend kind zonder lollies. Nu hebben ze allebei nog steeds geen lolly maar ze huilen allebei. Als dat andere kind die ene nu een lolly gunt, was er niks aan de hand. Kortom: je kunt ook blij zijn met wat de ander wel heeft.

(Ik weet ook wel dat dit in heel veel situaties helemaal niet leuk is, maar laat me even.)

Ander voorbeeld:

Jouw relatie gaat uit. Het ging niet meer. Het vuur was uit. Dat voel jij ook. Je wordt niet gelukkig op deze manier. En daarom heb jij besloten dat het beter is om allebei een nieuwe eigen weg te gaan, maar de ander wil het liefst nog proberen of jullie er op een andere manier uit kunnen komen. Want jullie hebben nog zoveel samen. En dat weet jij ook wel. Maar toch kies jij nu echt voor jezelf.

Of nou ja, voor jezelf... Je hebt inmiddels ook een hele leuke collega waar je verliefd op bent geworden. Dus als jouw man vraagt of er misschien een ander is, dan moet je dat schoorvoetend maar met juichende vlinders toegeven. Je man is natuurlijk verdrietig en stikjaloers.

“Dus het gaat je alleen maar om die ander? Jij bent echt walgelijk!”Je roept nog dat je het ook allemaal niet weet en nog steeds van hem houdt, maar dat wil hij niet meer horen. “Ik hoef je voorlopig niet te zien.”

Een paar maanden later kom je erachter dat die collega toch niet jouw grote liefde is. Daar komt die collega zelf ook achter. Hij gaat weer terug naar zijn gezin. Jij mist je eigen man. Je hebt zoveel met elkaar meegemaakt. Je belt hem op. Hij is blij dat je belt. Hij heeft jou ook gemist. En hij is erachter gekomen hoeveel hij nog steeds van jou houdt. Dat komt ook door die paar maanden met Marianne.

“Welke Marianne?”

“Gewoon, jouw vriendin Marianne, heeft ze dat jou niet verteld? Maar dat is alweer over en alles is weer normaal. Zij vond, na een paar weken, dat ze het toch niet kon maken naar jou. Jij bent haar vriendin. En ze had gewoon even wat liefde nodig, maar nu gaat het weer goed met haar en mist ze vooral de leuke avonden met jou.”

Resultaat: jij huilen, man huilen, collega huilen, vriendin huilen.

Terwijl, als je elkaar alle vier een paar maanden die symbolische lolly had gegund, dan hadden jullie allemaal iets bijzonders meegemaakt. En waren jullie allemaal tot grote inzichten gekomen en was iedereen opnieuw weer helemaal gelukkig.

Snap je?

En terwijl ik dit opschrijf, merk ik dat er ergens helemaal niks van klopt en dat ik ook stikjaloers zou zijn. En dat ik mensen best veel gun, maar er ook een grens is.

Vanavond maar eens goed met mijn vrouw praten.