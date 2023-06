Peter: “Kinderen zijn geweldig, en dat geeft enorme stress”

Peter levert kritiek op het systeem waarin kinderen alles continu goed doen en daardoor meer stress ervaren. Was het nog maar de goede, oude tijd van je ook eens vervelen en niks moeten.

Steeds meer kinderen ( tot en met dertig jaar) hebben veel stress.

Het is teveel allemaal. Er moet teveel allemaal. Je moet je overal laten zien. Je moet overal leuk en goed zijn.

Overal de beste versie van jezelf. Altijd bezig blijven. Voortdurend afhankelijk van bevestiging. Het is ook enorm stressvol.

Die afhankelijkheid van bevestiging wordt vanaf het begin bij grote groepen kinderen in belachelijke hoeveelheden aangeleerd. Voortdurend is alles goed. Alles geweldig. De hele dag is het van: “Oh, je bent zo mooi”. “Oh , we houden zoveel van je”. “Oh, wat ben je goed”. Het is allemaal niet zo bijzonder maar toch is de hele tijd alles ongelofelijk.

Als je een veter kunt strikken krijg je al een diploma. Dat het gelukt is om in het potje te poepen en dat aan visite laten zien, van allemaal drie keer hoera ( en nooit “Jongen, je bent al zeven”), Sorry zeggen als je een scheet laat, Excuusdiploma, 100 meter gewandeld, Diploma kindermarathon, Onvoldoende op school. Ouders gaan aan de juf uitleggen dat het aan de school ligt en Bijna goed is ook een prijs.

Jullie zijn allemaal winnaars. Snap je? Dan word je afhankelijk van bevestiging.* Dan ben je te weinig weerbaar. Geen bevestiging wordt gevoeld als een bedreiging, een aanval.

Dan kun je nergens meer tegen. Als alles altijd goed wordt gevonden, dan moet dat zo blijven. En dus moet je overal tegelijk zijn en overal zoveel mogelijk likes verzamelen.

Het is gewoon niet meer te doen. Het is zoveel en toch nooit genoeg. Weet je wat binnen al die “verplicht gevoelde” mogelijkheden rust geeft? De kunst van het vervelen.

Misschien zijn er nog mensen die dat kennen van vroeger: verveling. Beetje hangen op de bank, beetje rondhangen op straat. Even niet weten wat je moet doen. Vriendjes niet thuis. Ook eigenlijk nergens zin in. Dan maar vervelen.

Je kon ook niet even gaan gamen, of op social media, of een serie bingen, gewoon iets op je telefoon, want dat was er niet.

Koffie op een terras, eten in een restaurant. Deed je twee keer per jaar. Soms was er gewoon even niks. Vervelen dan maar.

Dat heet tegenwoordig mindfullness en meditatie. Niet helemaal hetzelfde, maar de zuiverende werking van verveling komt daar dicht bij in de buurt. Dus, wat gaan we binnenkort doen op vakantie?

Zeker, van alles meemaken, mooie dingen beleven, andere werelden, nieuwe uitzichten. Maar ook: vervelen.

Wat gaan we vanmiddag doen? Niks, ik verveel me. Prima, er is hier ook geen wifi. Klopt, het is saai!

Precies, ik heb echt niks te doen. Lekker, hè? Moet jij eens kijken hoe jij je straks voelt.

Vakantie, dat kun je op die manier elke week een paar uur hebben.

* Overigens ook als je het juist nooit krijgt, maar dat is een ander verhaal voor een andere keer.