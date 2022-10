Peter: “Netto gaat het heel goed met me”

Peter leeft volgens de Bruto-Netto theorie en legt je haarfijn uit hoe dat precies in elkaar steekt.

Ik weet echt heel weinig van economie. Het is een blinde vlek.

Ik heb economie vroeger op school als één van de eerste vakken laten vallen. Voor Duits. Dat kwam omdat ik naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding wilde en ze zeiden dat je daar Duits voor nodig had. Eenmaal op de ALO heb ik in 4 jaar welgeteld één Duits boek gehad en dat was een fotoboek zonder tekst. Maar wel met de titel “Von Heben und Tragen nach Balanzieren auf Schwebebalken”.

Moet je eens hardop uitspreken. Dat doet wel iets met je.

Maar daar wil ik het niet over hebben.

Ik heb niets met economie maar ik leef tegenwoordig wel volgens de Bruto-Netto theorie. Die kan ik aan iedereen aanraden.

Leven volgens het Bruto-Netto principe gaat als volgt:

Ik ga zoveel mogelijk uit van wat er werkelijk is.

Dus als ik zakelijk opgelicht word, en dus nog heel veel geld van anderen krijg, maar ik heb wel nog elke dag te eten, ik woon prima en kan in feite gewoon doen wat ik wil, dan heb ik weliswaar bruto-problemen maar netto gaat het heel goed met me.

Of stel dat mijn vrouw vreemdgaat, maar mij er verder niet van op de hoogte brengt en tegen mij altijd leuk doet als ze er is en dat we het samen helemaal goed hebben en dat ze altijd overal zin in heeft - dan heb ik dus netto een hele goede relatie.

Ik kan me dan heel ongelukkig voelen om de bruto zaken, maar netto gaat het heel goed.

Ik probeer dus zoveel mogelijk in het netto te leven.

Als ik samen met mijn dochter naar het stadion ga en onze ploeg verliest, maar we zijn wel de hele middag samen geweest... Bruto gaat het dan even slecht, maar netto kijk je naast je en ben je gelukkig. Snap je? Als je alles meetelt, dan kan het bruto tegenvallen. Maar het gaat erom hoe je je netto voelt.

Maar let op: dat principe draait om als je ziek bent. Dan voel je je netto gewoon heel erg rot. Dan heb je niks aan alle leuke bruto-dingen. Dan is het zaak dat je in geval van stress en ziekte juist uít je netto gaat. Dat je dan overschakelt naar jouw bruto, dat je goed gaat bedenken wat er nog méér allemaal is.

Je ligt bijvoorbeeld in een goed bed. Je krijgt aandacht. Jouw werk wordt wellicht overgenomen door een ander en kan dus gewoon doorgaan. Je kunt ongestraft een stapel stripboeken lezen. Zelfs aanstellen wordt getolereerd.

Dus: normaal gesproken leef je vooral netto, behalve als je je netto heel slecht voelt, dan schakel je over naar bruto.

Mooi hè. Het is dus een manier om je altijd goed te voelen.

Behalve als je je bruto en netto niet goed voelt. Dan kun je alleen nog maar terugvallen op tarra. Op de verpakking. En die is bij mij helaas al behoorlijk verouderd.