Peter: “Probeer bij je vakantieverhalen deze cliché’s een beetje te vermijden”

Peter Heerschop ziet aan het einde van de zomervakantie dezelfde cliché’s voorbijkomen. Herken jij ze ook?

Het eind van de vakantie nadert. Bij thuiskomst komen de verhalen. Probeer de vakantiecliché’s zoveel mogelijk te vermijden. We kennen ze namelijk allemaal. Let maar op. Iedereen kan moeiteloos de zinnen hieronder afmaken.

Nederland

On eigen land op vakantie is natuurlijk ook vaak prachtig maar je moet wel een beetje... (geluk hebben met het weer).

Frankrijk

Iedereen denkt dat hij Frankrijk kent, maar wij hebben daar een camping ontdekt... (daar komen echt alleen Fransen). Alleen al het ontbijt, zo lekker! Heel raar, zoals de croissants en stokbroden daar zijn... (krijg je ze niet in Nederland).

Spanje

Aan de kust is het natuurlijk heel druk... (maar als je een paar kilometer het binnenland in rijdt, kom je geen hond meer tegen).

Italië

Ja, die steden, mooier krijg je ze niet... (alsof je de hele dag in een museum loopt). En... (overal geweldige koffie). En, en, en... (die tomaten daar, zoveel meer smaak!!).

Duitsland

Ja, daar zou je vroeger natuurlijk nooit heen gaan, maar het is echt prachtig en wat er vooral opvalt... (het zijn ook heel aardige mensen).

Denemarken

Weet je wat het is... (het lijkt eigenlijk heel erg op Nederland, maar dan veel leuker).

Zweden of Noorwegen

Zo uitgestrekt, zo lekker rustig en mensen denken dat het er koud is... (maar het is er tegenwoordig in de zomer qua temperatuur een stuk lekkerder dan in de rest van Europa).

Thailand/Indonesië

Ja, de vliegtickets zijn duur... (maar als je er bent is alles spotgoedkoop). Wij zaten in een hutje aan het strand, zo mooi, volgens mij voor 16 euro. Alles is er zo makkelijk te regelen en natuurlijk altijd... (lekker eten). En elke dag... (een massage natuurlijk).

New York

Man, die energie! Je loopt daar echt stuiterend rond... (alles is 24/7 open. Ik stond elke dag om 6 uur op en dan ga je lopen, en je kunt blijven lopen. En shoppen. En Central Park en de Brooklyn Bridge). En als je erheen gaat, moet je het even zeggen... (want dan weet ik nog een tophotelletje, midden op Manhattan).

Zuid-Amerika

Echt zo’n geweldig werelddeel, het enige wat je moet doen... (is een beetje Spaans leren, want ze spreken echt totaal geen Engels).

Luxemburg

Ja, wel goedkope benzine, maar verder echt een heel saaie vakantie. Samen zouden wij er nooit heen gaan... (maar de kinderen vonden het geweldig).

Ik wens iedereen een verhaal dat ook een beetje loskomt van de cliché’s.

Liefs, Dr. Pete