Peter: “Uiteindelijk krijgt Zwartje een slaapmiddel. Dat is al teveel voor hem”

Peters konijn Zwartje moet naar de dierenarts.

Mijn dochter had ooit een konijn. Een zwart konijn. Hij heette Zwartje. Het was een bijzonder dier. Het hok stond altijd open zodat hij eruit kon. Als je zijn naam riep kwam hij naar je toe. Er zijn mensen die zeggen dat je dat niet kunt leren aan een konijn. Nou, dus wel. Bijzonder konijn. Maar ook een kutkonijn. Als je even niet oplette, had-ie alweer een snoer van een oplader door zitten knagen of de draad van de schemerlamp.

Hij kon binnen een halfuur vrij eenvoudig voor 300 euro nieuwe planten weg kon happen, dus ook gewoon een kutkonijn. Hij was inmiddels ruim 10 jaar oud. Op een zekere dag hupt hij niet meer zijn hok uit. Zelfs als ik hem een verse oplader geef kijkt hij verveeld naar zijn pootjes. Na een paar dagen zegt mijn vrouw: “Zwartje moet naar de dierenarts.” En ik weet: zij gaat er niet heen. Ze kan niet tegen injecties. En mijn dochter moest naar school. Dus ik moest gaan.

Mijn dochter zei nog: “Ja, maar je moet wel alles laten doen. Je mag hem niet zomaar af laten maken.” Ik zeg: “Natuurlijk niet, doe even normaal.” Zwartje in een boodschappentas naar de dierenarts. Een hele mooie vrouw, maar daar gaat het nu niet om. Die constateerde direct een groot gezwel in zijn buik en daar was niks meer aan te doen. Moest direct uit zijn lijden worden verlost.

“Wilt u erbij blijven?” vroeg de dierenarts.

“Liever niet”, antwoordde ik

“Veel mensen blijven erbij. Dat is wel gebruikelijk.”

“Goed, ik blijf er wel bij.”

“Zal ik hem op tafel zetten of neemt u hem op schoot?”

Op de tafel is prima. Nou, het is eigenlijk wel gebruikelijk dat u het gewoon op schoot neemt. Ik neem hem wel op schoot.

“Wilt u nog iets zeggen tegen het konijn?”

Wat moet ik zeggen tegen een konijn? Beest weet van niks, zit rustig op schoot en over een halve minuut is hij dood. Maar goed, het is dus een heel mooie vrouw. Dus oké: “Zwartje, je was een lief konijn.”

“Heeft u niet een leuk verhaal met een konijn in de hoofdrol? Dat is wel gebruikelijk.”

Jezus, nou goed dan. Zwartje was een superkonijn dat dromen van kinderen binnen kan huppen. En niet alleen bij kinderen. Het is een toverkonijn. Hij kan ook mensen verliefd maken. Ik vraag aan de dierenarts of ik haar ook even vast mag houden. “Nou”, zegt ze, “laten we het een beetje zakelijk houden.” Ik zeg: “Nou, het is wel gebruikelijk dat …”

Uiteindelijk krijgt Zwartje een slaapmiddel. Dat is al teveel voor hem.

Hij is dood.

“Wilt u hem zelf begraven of zullen wij dat doen?”

“Doen jullie dat maar.”

Wilt u dat apart of mag het ook met een groep tegelijk? In een groep is een tientje. Apart is 125 euro. Doe maar met een groep. Dan wordt Zwartje wel verwerkt tot lijm en cosmetica. Als uw dochter daar niks tegen heeft. Nee, daar heeft ze niks tegen.

Ik was het helemaal zat. Vlak erna loop ik met een lege boodschappentas uit de praktijk.

Als mijn dochter thuiskomt, loopt ze naar het hok. Zwartje is er niet meer.

“Je hebt hem af laten maken”, zegt ze.

Ik zeg. “Het moest wel, hij had een groot gezwel.”

Was je erbij?

“Nou, eigenlijk mocht het niet, maar ik heb gezegd dat ik er per se bij wilde zijn. Ik heb zelfs nog een verhaal aan hem verteld. Had die oude man van een dierenarts nog nooit mee gemaakt. Begreep totaal niet wat dat dier voor ons betekent. Dit is geen konijn, dit is Zwartje.”

Hebben ze hem meteen begraven?

Nou, ja, dat wilde hij doen. Maar apart. Maar ik heb gezegd : “Niks apart. Als je hem begraaft, dan met een stel andere konijnen.” Konijn onder de konijnen. Was veel duurder, maar dat maakte mij niet uit. Ze hadden eigenlijk geen tijd, want ze wilden hem eerst laten wegrotten in de koeling, maar dat heb ik kunnen voorkomen.

“Nou”, zei mijn dochter, “je bent de beste vader van de wereld.”

En mijn vrouw zei. “Nu weet ik dat ik jou voortaan voor 100 % kan vertrouwen.”