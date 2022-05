Peter kwam een bericht tegen over een stel uit India dat hun zoon voor de rechter daagde. Dat zette hem aan het denken over de druk die verwachtingen met zich meebrengen.

Ik kwam het volgende bericht tegen:

Een echtpaar in India daagt hun eigen zoon voor de rechter omdat hij hen na 6 jaar huwelijk nog steeds geen kleinkind heeft geschonken. Ze hebben zijn pilotenopleiding gefinancierd, een groots huwelijksfeest en de huwelijksreis naar Thailand betaald. En ze hebben hem als cadeau een auto gegeven.

Het uitblijven van een kleinkind beïnvloedt hun geestelijke gesteldheid. Ondanks alle moeite die ze hebben gedaan voor hun zoon, hebben ze na 6 jaar nog steeds geen kleinkind om mee te spelen. Het ís ook een klap in je gezicht. Maar andere ouders in India zijn er nog slechter aan toe. Die hebben bijvoorbeeld geen zoon, maar een dóchter. Wat een afgang...

Nu lijkt het een typisch Indiaas probleem, maar ook in Nederland komen dit soort teleurstellingen voor. Er zijn hier bijvoorbeeld heel veel vaders die volgens henzelf zeer talentvolle voetballers waren, maar geheel ten onrechte nooit zijn ontdekt door een topclub. En die vaders hebben alles gedaan om hun zoon die kans wél te gunnen, maar die zoon is nooit verder gekomen dan O19 van Vlissingen Vooruit en is er uiteindelijk mee gestopt omdat hij het gezeik van zijn vader zat was.

Er zijn ouders die een hele dure piano kochten, jarenlang hun huilende kind naar les van een heel onaardige concertpianist stuurden en dat kind speelt nu in achteraf-kelders in een vage technoband met een hoog middelvingergehalte.

Of je hebt er alles aan gedaan om je kind uiteindelijk toch naar het vwo te krijgen en dan haalt dat kind het niet en dan heb je uiteindelijk geen bankdirecteur in de familie, maar een gelukkige medewerker bij de Buitenschoolse Opvang. En tot nóg grotere teleurstelling is hij dan ook nog homo. Moet je nagaan. Dan is zo’n jongen wel gelukkig, maar op een hele andere manier dan jij je had voorgesteld.

Wie gaat er dan voor jou waarmaken wat jou zelf nooit is gelukt? Het is een drama. Verwachtingen en druk. Zelfs als het niet de bedoeling is.

Zelf heb ik ook altijd gezegd dat het mij niet uitmaakt wat mijn kind doet als het zelf gelukkig is. Ik stond daarom ook met een glimlach langs de lijn van het hockeyveld zonder iets te zeggen. Dan kwam mijn dochter na de wedstrijd naar mij toe en dan zei ik: “Mooi gespeeld.” En dan zei zij: “Ik zag toch hoe je keek, je vond het niet goed, en mij al helemaal niet.”

En daar had ze wel gelijk in. Het was voor mij echt niet belangrijk, maar zij voelde het wel. Hou ze in de gaten. Kinderen voelen alles. Het zijn bloedhonden, ze ruiken teleurstelling en onzekerheid.

Lachen we nog steeds de Indiase grootouders uit? Een beetje wel, maar wat doen we zelf?

Ik geef nog een Nederlands voorbeeld. Zelfs als er wel al een (klein)kind is, maar het is er maar eentje. Wat je dan krijgt te horen van mensen om je heen... “Wat zielig voor dat kind, dan heeft ze dus verder helemaal niemand. Enorm asociaal om maar één kind te hebben. Jij hebt toch ook een broer en een zus? Mensen met maar één kind moeten ze eigenlijk aanklagen. Neem er dan geen.”

Los van het feit dat het ene kind zelf heel gelukkig kan zijn, gaan mensen daarmee ook voorbij aan de mogelijke weloverdachte keuze van de ouders. Of aan de onmogelijkheid van een tweede kind, terwijl ze dat wel hadden gewild.

Wat ik probeer te zeggen: verwachtingen kunnen zeer stimulerend zijn, maar ook verstikkend als ze van één kant komen. Leg jouw plaatsvervangende teleurstelling niet bij anderen. Los het lekker zelf op. Of neem een hond. Die komt altijd kwispelend op je af.