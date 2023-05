Pleun: “Er was één ding dat mama niet meer wilde: naar huis”

Een slechtnieuwscomité dat soort-van-goed nieuws komt brengen. Het leven van Pleun Brink en dat van haar moeder neemt een nieuwe wending.

Het is een mooie vrijdag. Hoewel er later op de dag onweer en regen voorspeld wordt, besluit ik toch een zomerjurkje aan te trekken naar mama. Gisteren zat ik nog op een terrasje, die sfeer wil ik vasthouden. Onderweg naar het hospice haal ik croissantjes en kaneelbroodjes.

We gaan samen zwemmen in het Okura Hotel. Mama heeft daarvoor een lidmaatschap voor twee personen cadeau gekregen. Ik ga voor het eerst mee. Met de rolstoel gaan we op pad. Als ik haar door de chique lobby naar de lift rol, fluister ik tegen haar: “Mam, ik kan deze vakantie helemaal niet betalen joh.”

Door een doolhof van gangen en liften bereiken we het zwembad. Alles gaat goed, we hebben het gezellig. Mama zwemt zes baantjes, ik doe er veertig. Mama noemt het “een nu-momentje” en neemt een foto van mij. Geen mankementen, niet te moe. Gedoucht en voldaan rollen we weer terug naar het hospice. De huisarts komt zo langs.

Terwijl we heerlijk nagenieten met onze kaneelbroodjes, komen de huisarts en een verpleegkundige binnen. Ze pakken twee stoelen en gaan naast mama’s bed zitten. Grappend zeg ik: “Jeetje, het lijkt het ziekenhuis wel.” Mama voegt toe: “Is dit het slechtnieuwscomité?”

Dat blijkt zo te zijn.

Want het gaat goed met mama. Té goed, eigenlijk, voor een hospice. Ze is er nu al even en hoewel het wekenlang slecht ging, krijgt ze nu een medicijn waardoor ze minder klachten heeft. De kanker is er uiteraard nog steeds en even ernstig, maar het ziet er niet naar uit dat ze heel binnenkort zal overlijden.

Dit is mama’s grootste angst. Toen ze twee maanden geleden werd opgenomen in het ziekenhuis, was er één ding dat ze niet meer wilde: naar huis, alleen op de plek waar ze zich zo ziek en ellendig voelde. En nu lijkt dat toch de beste optie. Want aan een ander soort verpleeghuis wennen, wil ze niet.

Hoewel het natuurlijk fijn is dat haar meer tijd is gegund dan we in eerste instantie dachten, is het vooral ook vreselijk verwarrend. Want om hoeveel tijd gaat het? We moeten ons opeens ergens anders op instellen, maar we weten niet waarop.

Inmiddels denken we na over de voorbereidingen, over wat er thuis allemaal moet worden geregeld. Mama is mentaal al aan het inpakken en heeft de knop omgezet: thuis zijn heeft natuurlijk ook voordelen, zoals meer ruimte voor ons allebei.

Soms word ik helemaal gek van de onzekerheid.