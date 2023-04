Pleun: “Ik raak geïrriteerd als mensen vragen hoe het gaat. Wat denk je zelf?”

Pleun Brink (24) is eindredacteur. Haar moeder Caroline heeft uitgezaaide borstkanker en woont nu in een hospice in Amsterdam. Pleun beschrijft wat er op haar pad komt nu haar moeder niet lang meer te leven heeft en hoe ze daarmee omgaat.

‘Hopelijk kan deze moeilijke beslissing jullie ook een beetje rust geven.’

‘Misschien is het een kleine troost dat je moeder nu eindelijk kan stoppen met vechten en rust kan krijgen.’

Ik heb mijn vrienden net via de groepsapp verteld dat mama moet stoppen met haar kankerbehandelingen en naar een hospice gaat. Deze reacties raken me het hardst; niet in positieve zin. Ik heb zin om de vrienden die dit sturen door de telefoon te trekken en een mep te geven. Rust?! Hoe bedoel je rust? Mama is nog geen zestig en gaat hartstikke dood. Ze hoort nog helemaal niet te moeten stoppen met vechten. Wat voor ‘rust’ denk je dat er voor ons in die beslissing zit?

Ook merk ik dat ik geïrriteerd raak wanneer mensen vragen hoe het gaat. Wat denk je zelf? Wat verwacht je dat ik antwoord? “Nou, vandaag gaat het toevallig fantastisch.” Wat een stomme vraag.

Uiteraard zeg ik er niks van. Ik zou het waarschijnlijk zelf niet veel beter doen. Ze zijn lief. Ze bedoelen het goed. En het is niet hun schuld dat niemand het op dit moment goed kan doen. Of zeggen.

De afgelopen weken waren een ‘rollercoaster’, hoewel dat woord inmiddels ook m’n neus uitkomt. Vanaf het moment dat ik op een donderdag met m’n moeder in een taxi stapte en ze kantje boord werd opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis rolden we van het ene rampscenario in het andere. Van de arts die we niet kennen en die zegt dat mama het weekend misschien niet eens haalt, tot een paar dagen later het nieuws van haar eigen dokter dat het misschien allemaal wel meevalt, tot het nieuws dat het niet meevalt, maar ze ook niet precies weten wat er aan de hand is, tot de constatering dat er eigenlijk geen behandeling meer mogelijk is. En daaropvolgend mama’s keuze om te verhuizen naar het hospice.

Inmiddels woont ze daar alweer een tijdje. Tot overmaat van ramp heb ik de eerste dagen een flinke keelontsteking en mag ik niet langsgaan. Huilend van frustratie zit ik met mijn grote verdriet bij mijn vader thuis op de bank. Het enige wat ik wil is zo veel mogelijk bij mama zijn.

Zodra de huisarts zegt dat ik – met een mondkapje en op afstand – langs mag gaan, brengt mijn vader me voor een paar uurtjes naar mama. De volgende dag ben ik gelukkig zo opgeknapt dat ik de hele dag bij haar kan zijn. Ik haal kip op de Albert Cuypmarkt en caesarsalade bij Albert Heijn.

We kijken de laatste aflevering van Emily in Paris. Als deze is afgelopen, vraagt mama: “Komt er nog een seizoen?” “Ja, maar ik weet niet wanneer”, zeg ik. We moeten allebei huilen.

