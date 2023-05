Pleun: “Soms slaat het besef over wat er aan de hand is weer in als een bom”

Het valt niet mee om onder de mensen te komen als je moeder ernstig ziek is, merkt Pleun. Goedbedoelde vragen of opmerkingen kan ze nu even niet aan.

Waar mijn moeder op sociale media veel deelt over de laatste fase van haar uitgezaaide borstkanker, waarin we nu zijn beland, houd ik het liever wat kleiner. Ik heb inmiddels gemerkt dat ik moeilijk kan omgaan met het medelijden, of met de reacties die op sociale media zouden kunnen voortvloeien uit dingen die ik post. Onder meer omdat ik bang ben dat mensen, hoe goedbedoeld ook, het verkeerde zullen zeggen, maar ook omdat ik vaak niet weet wat ik moet terugzeggen. Want wat zeg je terug als iemand vraagt hoe het met je gaat?

Veel vrienden vragen of ik wil afspreken, voor koffie of een wijntje, om het erover te hebben of juist voor de afleiding. Ik merk dat ik me door de omstandigheden liever in een groep begeef en veel festivals, concerten en feestjes plan, zodat de focus niet te veel op mij en mijn situatie ligt. Op de dansvloer kan ik helemaal opgaan in de muziek, de sfeer en de gezelligheid, en even vergeten wat zich daarbuiten afspeelt.

Huisfeestjes met minder mensen vind ik ingewikkelder; daar is het immers de bedoeling om aansluiting te vinden bij een gesprek. Bovendien ligt daar eenzelfde soort ‘hoe gaat het?’-gevaar op de loer als bij een koffie- of wijndate.

Om dezelfde reden besloot ik na een korte stopperiode om wel weer te gaan werken, maar alleen vanuit huis. Ik vind de confrontatie moeilijk, weet niet wat ik moet doen als ik de bezorgde, lieve gezichten van mijn collega’s zie. Daarnaast zijn er op de redactie ook nog genoeg mensen die niet op de hoogte zijn, maar die misschien wel in de gaten hebben dat ik er al een flinke tijd niet ben geweest. Zij zouden kunnen vragen hoe het gaat of waar ik was. Keer op keer moeten vertellen wat er speelt, dat kan ik gewoon niet.

Ook heb ik nog steeds af en toe realisatiemomenten: dan slaat het besef over wat er met ons aan de hand is weer in één keer in als een bom. Dat gebeurt ook tijdens werk, als ik bijvoorbeeld lees over evenementen in de zomer en bedenk dat mama er dan misschien niet meer is. Dan kruip ik liever even op de bank – al dan niet tegen mijn vriend aan – dan dat ik midden op de werkvloer instort of mezelf huilend moet terugtrekken op de wc.

Gelukkig kan ik heel goed schuilen bij mijn vriend, bij wie ik door de omstandigheden woon. Bij hem kan ik het erover hebben, huilen of juist niet. Hij doet het heel goed en weet precies wat ik nodig heb. Hij is de veilige, kleine wereld waarin ik me kan terugtrekken als ik de grote buitenwereld niet meer aankan.