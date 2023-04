Pleun: “Zelfs tijdens het douchen zet ik een serie op om niet te hoeven nadenken”

De moeder van Pleun is uitbehandeld en woont sinds kort in een hospice. Pleun zoekt wanhopig afleiding tegen het piekeren.

Mama en ik zijn goede huilers. Of het nu is uit boosheid, verdriet of vreugde, onze tranen zitten altijd lekker los. Op dit moment is er vooral verdriet. Heel veel verdriet, omdat mama’s gezondheid door haar uitgezaaide borstkanker in korte tijd dusdanig achteruitging, dat ze inmiddels uitbehandeld in een hospice woont.

Omdat ik moeilijk de hele dag kan gaan zitten huilen, ben ik steeds op de vlucht voor mijn gedachten. Ik wil er niet alleen mee zijn. Vanwege deze heftige periode ben ik tijdelijk ingetrokken bij mijn vriend. Dat helpt, maar ook hij moet natuurlijk af en toe naar kantoor of even zijn eigen ding doen. Op zulke momenten is het nogal een uitdaging om mijn eigen gedachten te vermijden.

Daarom kijk ik de hele dag series. Met name kinderseries of series die ik al ken – denk aan Victorious en New girl. Series waarbij ik niet hoef na te denken, zonder al te lastige emoties, die ik deels uit mijn hoofd ken. Inmiddels loopt dit zo uit de hand dat ik zelfs tijdens het douchen een streamingsdienst aanzet op mijn telefoon en deze op de wasbak plaats. Tijdens het koken doe ik al het snijwerk ook voor de tv, en in de metro of tram houd ik mijn telefoon steevast horizontaal in mijn handen.

De momenten dat ik even niks kan kijken – tijdens het afdrogen, aankleden of als ik op straat loop – luister ik veel op repeat naar dezelfde muziek. Vooral niets emotioneels. Muziek die ik al ken, waarvan mijn hoofd leeg raakt. Op dit moment staat het nieuwste album van Skrillex bij mij op nummer één.

Uiteraard zijn er soms momenten dat het even niet meer gaat, zelfs als ik een serie kijk of muziek luister. Ik kan immers niet constant in de vluchtstand staan. En dat wil ik ook niet. Soms moet ik het gevoel juist toelaten. Bij iemand zoals ik, die met gemak het kampioenschap huilen wint, past het niet om tranen te blijven wegdrukken.

Mijn normale gedachtestroom lijkt wel weer begonnen. Net als het piekeren over de algemene dingen in het leven, zoals wonen, werk, geld, vakanties. Ook werk en sport ik weer, wat helpt bij het afleiden van mijn gedachten.

De eerste weken stond alles even stil, bij mama zijn was het enige wat telde. Hoewel dat nog steeds zo is, is de situatie inmiddels ook een soort van ‘normaal’ geworden. Iets waarmee we nu maar moeten leren leven. Tot de volgende fase aanbreekt.