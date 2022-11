Racheda: “Als hij het bedrag noemt, verslik ik me bijna in de dure wijn”

Racheda is op een feestje waar ze zich niet helemaal lekker bij voelt.

“We hebben ons vakantiehuis ongezien gekocht. De makelaar liep er met zijn telefoon doorheen toen we al hadden getekend”, vertelt de eigenaar lachend. Hij noemt het een huis, maar ik noem iets met zes riante slaapkamers, zes badkamers, een tuin met zwembad en een ligging vlak bij het strand toch echt een villa. Ik lach zuinig mee. Terwijl ik de riante woonkeuken in me opneem waar dit feestje wordt gegeven en ik de peperdure wijn drink, voelt het alsof ik al mijn worstelende vrienden verraad. Eigenlijk alle mensen die bezwijken onder de absurd hoge energieprijzen en de post-covid prijsverhogingen. De alleenstaanden, welzijnswerkers, thuisblijfmoeders, schoonheidsspecialistes, dansjuffen. Mensen die weten wat sappelen is, omdat het hun realiteit is. Ik ken de armoede uit mijn jeugd, als kind uit een eenouderbijstandsgezin. Roeland en ik kenden de magere tijden toen het ondernemerschap tegenzat en de schulden opliepen. Ongezien een vakantievilla kopen? Al zou ik de lotto winnen, dan nog niet. Veel te decadent. Net als dit feestje met een bar, discjockey en luxe catering.

De villa-eigenaar gaat verder: “Zo lekker dat we het met de feestdagen hebben verhuurd. Dan heb ik meteen al mijn kosten voor het hele jaar eruit. Dat op en neer vliegen tikt toch aan.” Het blijkt om € 21.000 te gaan. Ik verslik me in de dure wijn en besluit me aan dit gesprek te onttrekken. Er ligt te veel op het puntje van mijn tong, maar ik mag die man zijn voorrecht niet ontnemen. Op weg naar de wc vang ik flarden van gesprekken op. Wat een gedoe het hebben van een zwembad is. Iets over 530pk en bijtelling. Demente moeder in een luxueus particulier verzorgingshuis in de bossen. Werkelijk élk gesprek gaat over geld. Veel geld. De achteloosheid raakt me, de ongelijkheid nog meer. Op de wc doe ik een ademhalingsoefening en herhaal: “Ze hebben er hard voor gewerkt.” Het liefst klim ik op het aanrecht en roep ik: “Weten jullie wel hoe gruwelijk bevoorrecht je bent?”

Als ik me weer in het feestgedruis begeef, raak ik in gesprek met iemand die hier ook via-via terecht is gekomen. Al snel hebben we het over de liefde, de ivf-trajecten die zij achter de rug heeft en hoe lastig aarden in Soest was. Gelukkig, er zijn hier ook mensen die over iets anders kunnen praten.