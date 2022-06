Racheda: “Dat baby’s het gevolg zijn van een potje seks weten mijn dochters al jaren”

Racheda voedt haar kinderen heel vrij op en ze weten ook al hoe kinderen worden gemaakt. Ze wil zo open mogelijk praten over seksuele voorlichting zodat haar kinderen zich hierin vrij voelen.

Besmuikt lachend trekt mijn oudste zich langzaam de trap op. Ik zie meteen dat ze te veel gewicht legt op de leuning, die steeds losser is gaan zitten. Ik begrijp nu hoe dat komt, maar ik slik mijn commentaar in. Haar gezicht voorspelt iets leuks, dat ga ik met mijn moederopmerking niet verpesten. “De juf heeft gezegd dat we seksuele voorlichting krijgen. Voor mij maakt het niet uit: ik weet toch alles al.” Nu is het mijn beurt om besmuikt te lachen.

Ze weet inderdaad al het nodige. Dat weten ze allebei. Omdat ik zelf uit een gezin kom waar praten over seks vrij lastig lag – waar praten überhaupt lastig was – zwoor ik mijn kinderen een open, vrije (seksuele) opvoeding te geven. Alles bespreekbaar maken, niets veroordelen of raar of vies vinden. Dus weten ze al jaren dat baby’s het gevolg zijn van een potje seks en dat de truc draait om ei met zaad. Eerder riepen ze nog overtuigd “Een piemel in een vagina is echt raar. Dat ga ik nooit doen, hoor”. Die stelligheid begint langzaam plaats te maken voor gezonde nieuwsgierigheid. Mijn jongste komt meteen de gang op. Normaal is ze Oost-Indisch doof voor alles, maar gebruik een woord uit de groep etenswaren of geslachtsdelen en ze is er als de kippen bij.

Ik vertel ze dat ik de lessen van de juf ga aangrijpen om ze thuis uitgebreider voor te lichten. Zodat ze zich vrij voelen om alle vragen te stellen die ze willen stellen. Verder vermoed ik dat de juf met meer jongens dan meisjes in een klas niets gaat uitleggen over het genot van de vrouw en dat masturbatie niet vies is. Dat eigenlijk niets vies is. Als ik het nu goed aanpak, hoeven zij later nooit op ontdek-je-clit-cursus of piemels te boetseren om hun innerlijke remmingen vrij te laten.

“Dus jij en papa gaan ons seksuele voorlichting geven?” De ogen van mijn jongste worden groot. Ik zie haar denken. Dan beginnen haar ogen te glinsteren, het kuiltje in haar rechterwang komt tevoorschijn. In haar blik is de wens van een positief antwoord op de vraag die ze gaat stellen al te zien: “En gaan jullie het dan ook voordoen?” Haar teleurstelling over mijn antwoord toont hoe vrij ze nog is van schaamte, van conventies. Daarna loopt ze verbolgen weg: “Jullie hebben ook nooit ergens zin in”.