Racheda: “De man heeft twee wc-standen: een sproeistand en een zitstand”

Racheda legt uit waarom ze niet graag de wc deelt met mannen.

Als ik buiten de deur naar de wc moet, ben ik opgelucht als mannen en vrouwen een eigen vertrek hebben. Niet moeilijk doen over genders en gevoelens, maar gewoon een duidelijke indeling op basis van geslacht. En nee, het is niet zo dat ik mensen die kampen met genderissues hun transitie misgun. Integendeel, doe vooral wat je moet doen. Mijn behoefte aan gescheiden wc’s is van een andere aard: het gaat mij meer om de hygiënische kant van de zaak en dan in het bijzonder de spetters waarmee ik op een genderneutrale wc word geconfronteerd. Om over de stinkende vloeren nog maar te zwijgen.

Zo’n vloer waar de urine zo diep in is doorgedrongen dat de geur zich nooit meer laat wegpoetsen. Sterker nog: het contact met water verergert het alleen maar. Naar dat vakantiehuisje waar de eigenaren met hun vier zoons (!) buiten het seizoen zelf woonden, ga ik nooit meer. Alleen een nieuwe vloer kan die wc nog redden.

Ik heb ook geen smetvrees, maar vind sommige lichaamssporen van anderen buitengewoon smerig. Wat niet helpt is dat ik ben opgegroeid in een vrouwenhuishouden. Druppels op de bril en de vloer, opstaande brillen… pas toen de vriendjes hun intrede deden, begon ik te begrijpen dat de man twee wc-standen heeft: een sproeistand en een zitstand.

Lang heb ik tegen mezelf gezegd dat ik niet moest zeuren, totdat ik las dat de splashback van de druppel tot wel twee meter kan reiken. Dat is dus in het gezicht van de plasser, maar ook je tandenborstel op de wasbak en de wc-rol. Ik wil dus graag pleiten voor een andere wc-indeling en wel op basis van staanders en zitters. Ik begrijp ook echt niet waarom je zou willen staan. Bij het zitten plas je beter uit. Dat is ook goed voor je blaas. Daarnaast is zitten lekker omdat je je even kunt terugtrekken.

Ik zit graag op de wc. Als kind al vond ik de stilte en de sereniteit heerlijk. Ik mediteerde al voordat ik wist dat het zo heette. Bij vorige werkgevers deed ik zelfs weleens stiekem een powernap op de wc. En kom niet aan met dat we dan iets vragen van mannen wat ze minder mannelijk maakt, want daar luister ik niet naar. De wc achterlaten alsof er een kleuter heeft lopen spetteren is ook niet mannelijk.