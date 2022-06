Racheda: “Deze vader is toch te goed om waar te zijn?”

Racheda heeft haar vader maar een paar keer ontmoet. Als ze op het terras zit naast een vader en dochter raakt dat haar.

Een man van middelbare leeftijd en een jonge vrouw gaan naast me op het terras zitten. Onmiskenbaar vader en dochter. Als ze niet zo op elkaar hadden geleken, zou ik denken dat hij het toppunt van zijn midlifecrisis aan het beleven was en zij haar vader-issues moest gaan uitzoeken.

Ik zocht een excuus om niet te hoeven koken en een glas wijn te drinken. De verbouwing is nog niet af, mijn man is ziek, de week was te vol en sociaal doen met vriendinnen vraagt te veel energie. Dus ga ik met mijn dochters uiteten die op hun telefoon kamertje-verhuur spelen. Ze kunnen steeds grotere speelvelden aan zonder ruzie te krijgen.

Ik zit hier om bij te komen, de vader en dochter omdat ze nodig moeten bijpraten. Ze praten zelfs meer en geanimeerder dan mijn man en ik tijdens een date night. Over moeder, die in hun huis in Frankrijk is. Unaniem vinden ze dat ze een week in de zon heeft verdiend. Ik wil ontroerd zijn, maar mijn cynisme wint het en ik denk: wanneer gaan mijn kinderen en man eens inzien wat ik nodig heb?

Vader vertelt over hoe hij het reddert in zijn up. Dat hij bij zijn broer heeft gegeten en op de golfclub. Ook had hij een diner van een of ander bestuur. Ik versta niet goed waarvan, want de serveerster zet nét ons eten op tafel. Dochter vertelt over haar studie, haar huisgenoten en haar bijbaan. Vader stelt precies de juiste vragen, hij biedt aan dat ze het moet zeggen als ze het financieel niet redt. Dat hij er is om haar te helpen.

Als hun wijn op is en de borrelplank leeg, stappen ze op. Vader wil op tijd thuis zijn om het huis aan kant te hebben voor de terugkeer van moeder. Deze man is toch te goed om waar te zijn? Hij betaalt de rekening, bedankt zijn dochter voor haar gezelschap en na een innige omhelzing gaan ze allebei een andere kant op. Nog een keer kijken ze om. Ze lijken wel een verliefd stel. Het staat in schril contrast met het ongemak dat altijd om mijn vader en mij heeft gehangen, die paar keer dat we elkaar hebben gezien.

Ik wil ze lief vinden, ontroerd zijn, maar weer wint de zuurheid het. Wat is die man een softie en die dochter? Die leert zo toch nooit zelfstandig zijn. De harde pit in mijn onderbuik laat zich niet wegspoelen, hoe goed de wijn ook is. De rekening dan maar.