Racheda: “Droomt mijn dochter stiekem van een zachtaardige, geduldige moeder?”

Racheda heeft een zware week gehad. Als haar dochters niet meewerken, schiet ze uit haar slof.

“Als jullie niet direct ophouden, gooi ik dat krukje uit het raam en jullie erachteraan.” Iets met een week lang te veel hooi op mijn vork. Van leuke dingen (borrels en een groot diner) tot minder leuke dingen (noodzakelijk Ikea-bezoek en lekkage). Als dan mijn dochters het bedritueel bemoeilijken door ruzie te maken over het verhogertje en het over de vloer schuiven met een geluid dat direct mijn irritatiegrens doet vervagen en als ik al vijf keer heb moeten vragen of ze hun tanden willen poetsen, ben ik niet meer mijn charmante, beheerste zelf. Ik zeg het niet eens bozig, ik zeg het neutraal. Nou ja, misschien is de omschrijving dodelijk vermoeid beter.

Ik laat ze zwijgend achter en loop naar beneden. Het geschuif met het krukje stopt direct. Ze zoeken het maar uit daarboven met hun vader, die ergens op zolder is. Hij mag hun tanden na-poetsen, mama is morgen weer van de partij.

Beneden schenk ik een glas thee in en verdwijn in mijn boek. Boven is het stil. Ze liggen vast schuldbewust te lezen in bed. Dan komt Roeland de kamer in. Of ik even naar boven wil gaan omdat Joselien ontroostbaar is. “Heb jij wat tegen haar gezegd? Ze kan geen woord uitbrengen.” Oeps. Ik schiet in de lach. Ligt ze echt om die onzinnige opmerking van mij te huilen? Arm kind, ik ook altijd met mijn korte lontje en mijn scherpe tong. Wat moet ze wel niet van me denken? Droomt ze stiekem van een zachtaardige, niet-cynische, geduldige moeder? Laatst biechtte ze op dat ze zich als ze me ziet koken weleens afvraagt of ik niet stiekem gif in het eten doe.

Als ik naast mijn snikkende dochter in bed lig, komt het hoge woord eruit. Ze dacht dat ik haar echt uit het raam zou gooien. Als mijn troost begint te werken vraag ik of ze dan ook denkt dat ik echt alle tekenspullen ga weggooien als ik dat zeg, omdat ze altijd de hele eettafel in beslag nemen? Gelooft ze ook dat ik stop met koken als ik dat weer eens roep na gedoe aan tafel? Langzaam begint ze in te zien dat woorden soms maar woorden zijn.

“Jij meent het toch ook niet als je boos uitroept dat je nooit meer met je zus gaat spelen?”

Die laatste opmerking doet het ’m.