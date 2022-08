Racheda: “Geef mij maar warme vesten, truien en jeans van dikke spijkerstof”

Echt een grote fan van de zomer is Racheda niet, ze telt af tot de wintermaanden weer beginnen.

Soms denk ik dat er iets mis is met mij. Ik hou namelijk niet van de zomer. Terwijl het hele land er naartoe leeft en permanent in een goed humeur is als het zover is, begin ik op 21 juni met aftellen. Als ik dit vertel, word ik aangekeken alsof ik Chinees praat. Want iedereen denkt dat ik goed tegen de warmte kan vanwege dat Marokkaanse bloed en dat de liefde voor de zon in mijn genen zit. Niets is minder waar. Bovendien vergeet iedereen dat mensen uit warme landen niets anders doen dan de schaduw opzoeken en dat alleen Duitsers, Nederlanders en Engelsen uren liggen te bakken, maar dat terzijde.

Mijn lijf is gewoon niet gemaakt voor de zomer. Zodra de temperatuur boven de 25 graden komt, daalt mijn energieniveau. Ik ga door het leven als een zwangere die het laatste trimester heeft bereikt inclusief opgezette voeten en gepuf. Alleen ben ik niet zwanger en kamp ik niet met overgewicht.

Inschatten welke kleren ik aan moet, lukt me niet meer. Alles is al snel te warm (of juist te koud) en zit niet lekker. Daar komt bij dat ik niet van dunne kleren houd. Voor mij geen luchtige zwierjurken die toch alleen maar tussen mijn spaken terechtkomen of opwaaien. Geef mij maar warme vesten, truien, jeans van dikke spijkerstof. Ik houd dus wel van warmte, maar dan van functionele warmte.

Dan is er ook nog de we-moeten-iets-buiten-gaan-doen-hysterie. Ineens vreest iedereen een regenbui alsof het de zondvloed is en gaat op het dwangmatige af zwemmen, picknicken, barbecueën en suppen.

Tel daar bij op dat alles geschoren moet zijn en mijn aversie tegen de zomer is compleet. En ja, ik weet dat ik dat scheren mezelf opleg, maar ik ben nog te zeer geprogrammeerd met het idee dat harige benen niet aantrekkelijk zijn. Daar wordt aan gewerkt. Kortom, ik kom de zomer hoppend door, van parasol naar luifel, levend als een echte Spanjaard.

‘Maar je vitamine D-aanmaak dan?’ hoor ik mensen nu denken. Geen zorgen, dat zonnetje pak ik wel door in de ochtend thee te drinken in mijn tuin, tijdens de lunch én als ik om twee uur (op het heetst van de dag) mijn kinderen van school moet halen. In welke week zitten we eigenlijk? O gelukkig, ik ben er bijna vanaf.