Racheda: “Het binnenste deel verandert tijdens het kauwen in een droge bal”

Racheda geeft haar mening over brood.

We zijn weer eens laat op zaterdag. Te laat met opstaan, douchen, naar buiten gaan. Dochters spelen in onesies met lego, ik lees een boek, mijn man is aan het golfen op zijn puttingmat. Klinkt interessant, maar het ziet er gewoon uit alsof er iemand in je woonkamer staat te minigolfen. Onze weekendtraagheid heeft tot gevolg dat bij de bakker al het lekkere brood op is. Roeland heeft geen zin om naar de andere bakker te fietsen en komt thuis met witbrood.

Witbrood eet ik alleen in stokvorm in Frankrijk en Spanje, en zelfs daar vind ik er vaak niet veel aan. Er gebeurt zo weinig in je mond. De smaak blaast je niet achterover. Het zachte, binnenste deel verandert tijdens het kauwen in een droge bal. Als de korst te hard is, zit je de rest van de vakantie met een pijnlijk wondje aan je gehemelte. Omdat de bediening voortdurend mandjes vol op tafel zet, eet je er ongewenst te veel van.

Witbrood is dus niet aan mij besteed, maar ik wil niet de bruinbrood-snob en de gezondheidszeikerd uithangen, dus ik slik mijn commentaar in. Zonder morren neem ik een snee die tijdens het smeren al scheurt. Mijn troepvrije notenpasta is te hard voor dit brood. Onbedoeld speel ik steen, papier, schaar met mijn boterham en het staat 1-0 voor mij. Al bij de eerste hap proef ik mijn jeugd. Het liefst spuugde ik ’m uit.

De laatste keer dat ik een witte boterham at, was toen ik nog thuis woonde. Thuis was een klein appartement in een portiekflat in een Amsterdamse arbeiderswijk. Vader was er niet, moeder was gehandicapt. We leefden van de WAO en later van de bijstand. Het woord suggereert hulp, maar met het uit de armoede helpen van gezinnen had het niets te maken. Een boekensteun geeft meer bijstand.

Er was steeds minder geld omdat mijn zus en ik groter werden en ook meer nodig hadden. Onze groeiende lijven vroegen om eten en grotere kleren, onze ontluikende levens om bioscoopbezoeken en andere uitjes. We hadden dan ook al op jonge leeftijd een bijbaantje. Ik nam me voor nóóit afhankelijk te worden van een man of de overheid. Leren zou ik en daarna werken, als een paard. Alles om later duur volkorenbrood te kunnen kopen en nieuwe schoenen als mijn oude versleten waren.

De boterham is op en mijn eetlust is ook meteen weg. Het staat nog steeds 1-0: ik heb gewonnen.