Racheda: “Ik eigen me iets toe wat eigenlijk niet van mij is, maar ook weer wel”

Racheda schrijft over biculturaliteit en hoe zij zich eigenlijk niet zo bicultureel voelt als mensen van haar zouden willen.

Ik speel vals. Niet met spelletjes, maar met mijn biculturaliteit. Zodra mensen ontdekken dat ik een Marokkaans-Nederlandse mix ben, begint het strooien met aannames. Dan word ik bestempeld als ‘tropische verrassing’. Mensen vinden het knap dat ik zo goed Nederlands spreek. Jij kunt zeker goed tegen de warmte? Jij houdt zeker wel van lamsvlees? Ga je elk jaar naar Marokko? Jij kunt zeker wel goed couscous klaarmaken? Ze denken dat ik Arabisch spreek, mijn haar met henna verf en thuis rondloop in een djellaba. “Wat een rijkdom, die mix van twee culturen”, sluiten ze hun vragensessie meestal af en kijken me dromerig aan, hoopvol zelfs. Of ik even al hun vooroordelen wil bevestigen.

Ik vermoed dat ze zelf maar wat graag van gemengde afkomst zouden zijn. Ik durf hun droombeeld bijna niet te verstoren, en dat gaat gebeuren als ik eerlijk zeg hoe de vork in de steel zit. Ik ben namelijk niet bicultureel, ik ben monocultureel.

Mijn Marokkaanse vader was er tot ik anderhalf jaar oud was. Daarna verdween hij uit beeld, om nooit meer een rol te spelen in mijn leven. Onze voertaal thuis was Nederlands, net als onze voercultuur. Ik kreeg ham op mijn brood, bidden deden we niet en we aten bijna dagelijks aardappels, groente en vlees. Op andere dagen aten we brood (met ham dus) of friet van de snackbar. Couscous at ik voor het eerst toen ik op mezelf woonde. Die eerste keer vond ik het ronduit smerig. Al die droge korrels in je mond, bah.

We keken Nederlandse tv-zenders, gingen in Nederland op vakantie en stuurden bezoek vlak voor het eten naar huis. Omdat ik op een zwarte school zat tussen Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en toen-nog-Joegoslavische kinderen, weet ik wel veel over andere culturen, maar ook dat maakt me niet bicultureel.

Soms laat ik het een beetje in het midden, als ik geen zin heb om weer uit te leggen dat ik een nep-Marokkaan ben. Dan beaam ik dat Marokko zo’n mooi land is. Dat het eten zo lekker is, de mensen zo aardig en dat ik een huis vol schalen heb. Maar dan voel ik me een oplichter, een valsspeler. Ik eigen me iets toe wat eigenlijk niet van mij is, maar ook weer wel. Ik houd het er maar op dat die enorme hoeveelheid Marokkaanse schalen in huis ook een vorm van biculturaliteit is.