Racheda: “Ik leef samen met drie verzamelaars die niet willen opruimen en weggooien”

Racheda wil graag een minimalistische levensstijl hanteren, maar daar is in haar huis en hoofd vooralsnog weinig van te merken.

Al jaren leef ik als minimalist. Dat gaat vrij gemakkelijk, aangezien ik een kritische koper ben. Ik koop weinig en ik ben handig, dus ik maak en repareer veel, van een kastje tot de pomp van de vaatwasser. Ik vind het ook een mooie levensinstelling om met weinig tevreden te zijn. Ik wil niet naar een Aziatisch land moeten vliegen voor een geslaagde vakantie. Net als constant nieuwe kleren willen hebben, of hebbedingetjes. Of kunnen zeggen dat ik in een bepaald restaurant ben geweest. Het is allemaal maar ruis. Iets met tel uw zegeningen en lief zijn voor mens, planeet en dier.

Het gekke is alleen: een minimalistische levensstijl zou allerlei voordelen moeten hebben, maar daar is in mijn huis en hoofd niets van te merken. Ik rol braaf mijn yogamatje uit, maar zodra ik klaar ben, is het weer happy hour in mijn hoofd. Bij elke gedachte krijg ik er gratis één bij. Om over de staat van mijn huis nog maar te zwijgen, want daar is het altijd een zooitje, op de zolderkamer na. Hoe dat kan?

Omdat ik samenleef met drie verzamelaars die niet kunnen (en willen) opruimen en weggooien. Roeland heeft een sportspullenfetisj, een andere reden kan ik niet bedenken voor zijn verzameling kettlebells, zeil-, fiets-, golf-, ski-, kungfu-, bergbeklim- en hockeyspullen. Ik vergeet ongetwijfeld nog een sport. Niets mag weg, want op een dag gaat hij een van die sporten écht wel weer beoefenen. De afgelopen twintig jaar hebben me geleerd dat dat nog waar is ook. Verder kamp ik met twee dochters die zich hebben ontpopt als ware kraaien. Ze komen wekelijks thuis met stenen, takken, lintjes, doekjes, kraaltjes en andere mooie spullen. Het zal dat Marokkaanse bloed wel zijn.

Maar alledrie hebben ook nog de neiging om wat dan ook (van jassen tot schilderspullen) op de grond te kwakken onder de goedbedoelde, maar nooit uitgevoerde belofte ‘ik ruim het straks op’. Ik zie geen oplossing, want zij zien het niet als troep. Sterker nog, die paar keer dat het huis echt is opgeruimd, vinden ze het maar kaal en kunnen ze niets meer vinden. Na veel verzet en geruzie is de oplossing opvallend simpel: als hun troep me te veel wordt, ben ik op zolder te vinden. In mijn eigen minimalistische bubbel.