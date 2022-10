Racheda: “Ik weet dat ik deze jas kan betalen. Zal ik dan toch maar?”

Racheda had het vroeger niet breed, al kwam ze niets te kort. Toch heeft ze nog steeds moeite met grote uitgaven.

Ik zie aan de verkoopster dat ze het meent als ze zegt dat deze jas me goed staat. Ze heeft gelijk, hij is gemaakt voor mij. De kleur flatteert, ik kan er een vest onder dragen zonder dat ik verander in een Russische moeke. Genoeg zakken. En ik heb ook echt een nieuwe jas nodig. De tweedehands bontjas waar ik al zeven jaar in loop moet weg, hij is gaan conflicteren met mijn eetgedrag. Alleen de prijs van deze jas! Het geld staat op mijn rekening, maar ik kán het niet uitgeven.

Wat hier gebeurt, heb ik ook bij het boeken van vakantiehuisjes. Het aanschaffen van nieuwe schoenen, ondergoed, een huis. In restaurants en kroegen (ook vóór corona, zelfs al voor de invoering van de euro). Met als gevolg dat ik van veel aankopen afzie omdat het oude nog best een rondje mee kan. Goed voor de portemonnee en voor de wereld, zal ik maar zeggen.

Het heeft vast alles te maken met mijn jeugd. Heerlijk hoe we alles op onze jeugd kunnen gooien. Ik groeide op in een eenouder bijstandsgezin in een Amsterdamse arbeiderswijk. Nu zijn de krakkemikkige huizen daar een fortuin waard en is de yuppen-populatie de boel aan het overnemen. Toen ik daar opgroeide, nam gestaag het aantal buitenlanders toe en daalden de kleine woningen alleen maar in waarde. Onze financiële middelen waren beperkt, maar we hebben nooit droog brood hoeven eten en ik liep niet rond in lompen. Het meisje met de zwavelstokjes was er veel erger aan toe. Maar breed hadden we het zeker niet. Wat hielp was dat mijn moeder kon toveren met geld. Maak mijn moeder verantwoordelijk voor de financiën van Nederland en binnen afzienbare tijd is de staatsschuld afgelost. Of maak mij verantwoordelijk, want ook ik heb deze gave. Mijn administratie is op orde, ik sta nooit rood en weet altijd precies hoeveel ik nog te besteden heb. Daarom weet ik dat ik deze jas makkelijk kan betalen. Zal ik dan toch maar? Ja, ik doe het, maar ik ga wel eerst in een andere winkel kijken of ik ’m ergens anders goedkoper kan scoren. Je krijgt het meisje dan wel uit de armoede, maar de armoede niet uit het meisje.