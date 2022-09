Racheda: “Mijn jongste gaat bowlen én lasergamen, want één sensatie is niet genoeg”

Kinderfeestjes organiseren is niet Racheda’s favoriete bezigheid, toch moet ze er elk jaar aan geloven.

Ik heb een haat-liefdeverhouding met kinderfeestjes. Laat ‘liefde’ eigenlijk maar weg. Zowel de feestjes van mijn eigen kinderen als die van anderen vind ik een hoop gedoe. Toen mijn kinderen nog gevrijwaard waren van feestjes, dacht ik dat het leuk zou worden. Toen volgde ik nog blogsters die feestjes met thema’s organiseerden. Inmiddels weet ik beter.

Mijn dochters hebben nu gelukkig de leeftijd dat ze zelf weten wat ze wel en niet willen. Toen ze klein waren en hysterische huilbuien kregen op onmogelijke momenten en plekken, was dat gekmakend en onhandig. Nu komt het goed van pas. Dus hebben we nooit een Frozen-feestje gehad: “Die jurk is veel te warm, die doe ik echt niet aan.” Ze hoeven geen tutfeestje: “Mama, ik moest yoghurt op mijn gezicht smeren en die nagellak stonk verschrikkelijk.” Ook mysteryfeestjes door de buurt willen ze niet: “Veel te ver lopen.”

Wat voor feestjes hebben we dan wel? Het eerste was het makkelijkst. Ik gaf de kinderen wat taart, blies het badje op en maakte van het uitpakken van de cadeaus een speurtocht. Voor ik het wist was ik twee uur verder en kon iedereen naar huis. In de jaren daarna was er de opgelegde druk van de Amsterdamse hysterie, dus gingen we klimmen en naar een voorstelling. Ik hoopte daar door mijn verhuizing naar Soest vanaf te zijn, maar helaas geven ze ook hier hysterische feestjes die volgevreten en overprikkelde kinderen opleveren. Denk aan escaperooms waar kinderen eigenlijk te jong voor zijn, of overvolle feestjes. Zo ging mijn jongste laatst op een feestje bowlen én lasergamen. Want één sensatie was niet genoeg. Gelukkig ben ik er weer voor een jaar vanaf. Kinderen blij, ik blij.

Afgelopen week vertelde het buurmeisje in geuren en kleuren dat ze een chillfeestje had gehad bij een vriendinnetje. Het feestje bestond uit het eten van friet en het kijken naar een film. Mijn eerste gedachte was: o nee, dan heb je die kinderen de hele middag en avond over de vloer. Maar het chillen kende een eindtijd: om half zeven ging iedereen naar huis. Ik had direct bewondering voor deze moeder. Dat ze zoiets simpels zó had weten te verkopen: die vrouw is geniaal. Ik weet al wat ik er bij mijn dochters het komende jaar subtiel ga inmasseren. En chill dat me dat gaat worden!