Racheda: “Nu een man over de seksscènes in mijn boek begint, voel ik ongemak”

Een man begint over de seksscène in het boek dat Racheda schreef. Ze voelt zich ongemakkelijk. Maar waarom eigenlijk?

“Ik ben nu bij dat stuk dat ze overweegt naar Marokko te gaan, en ze heeft net die vrijpartij met die twee vrienden achter de rug”, laat de elektricien weten. Hij is mijn roman aan het lezen. Binnen voorziet hij mijn huis van veilige elektra, buiten aan mijn tuintafel bezorgt hij me een schok. Er is namelijk nog geen man geweest die me heeft aangesproken op de expliciete seksscènes in mijn boek. Hij gaat verder: “Ik vind het zo bijzonder dat je details omschrijft die eigenlijk alleen een man kan weten.”

Ik voel ongemak opkomen, maar overtuig mezelf ervan dat als ik A heb gedaan (een boek schrijven met een gezonde dosis seks erin), ik ook B moet zeggen, en het gesprek niet uit de weg moet gaan. Normaalgesproken doe ik dat ook niet, maar tot nu toe waren het alleen vrouwen die over dit onderwerp begonnen. Nu het een man is, die ook nog eens geen blad voor de mond neemt, moet ik toch even slikken. Hij misschien ook, want hij kijkt naar mijn tuintafel, waarvan hij de afgebladerde verf aan het lospeuteren is. Heeft hij spijt van zijn vrijpostige opmerking?

Met vrouwen is dit ongemak er totaal niet. Ik heb de afgelopen maanden de fijnste, openhartige gesprekken gehad naar aanleiding van de seks in mijn boek. Een zestigjarige vrouw had het als een bevrijding ervaren om het te lezen. Ze had zichzelf gedwongen het woord voor woord te lezen en alle opkomende gevoelens toe te laten, om zo haar preutse inborst te overwinnen. Omdat ze wist dat die preutsheid en schaamte haar waren aangepraat door de zusters van de nonnenschool. We eindigden samen in tranen. Gelukstranen, welteverstaan.

De elektricien stopt met peuteren en kijkt me aan. In zijn ogen geen spoor van ongemak. Hij wacht op uitleg. Hij wil écht weten hoe ik aan bepaalde details ben gekomen. Dan zet ik een knop om. Als hij erover praat alsof we het over de voetbaluitslagen hebben, dan moet ik dat toch ook kunnen? Voor ik het weet hebben we een prachtig gesprek over het verschil tussen gedachten en handelingen, religie en het hebben van een open relatie – waar we allebei niet aan moeten denken. “Ik ga weer wat doen, bedankt voor de koffie”, zegt hij, en begeeft zich richting mijn meterkast. Geen greintje spanning te bekennen.