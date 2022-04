Racheda: “Van hun grote, natte ogen moet ik zelf nog harder huilen”

Sinds Racheda moeder is geworden, laat ze sneller een traantje. Tijdens het kijken van een film met haar dochters houdt ze het wederom niet droog.

Het tv-scherm kleurt dreigend donker, het schip waarop de koning en koningin zich bevinden komt in de problemen. Ik voel vanuit mijn onderbuik een grote emo-bal omhoog komen. Hij vindt behendig zijn weg naar boven en weet me binnen een halve tel te emotioneren. Ik weet namelijk al dat het koninklijk echtpaar het niet gaat overleven en ik huil alvast omdat hun kinderen wees worden en ook nog een bak ellende over zich heen gaan krijgen. Dat is nu eenmaal zo in een film - en in het echte leven eigenlijk ook. Naast me op de bank kijken mijn dochters naar me en ik hoor de zin die ik vaak hoor als we samen film kijken: “Mama zit nu alweer te huilen, hoor.” We kijken Frozen. Voor de zesde keer.

Mijn tranen zitten nogal aan de oppervlakte, dat mag duidelijk zijn. Zielige kinderen, zielige dieren, verliefde oude mensjes, bruiloften, geboortes... Of het nu leuk is of verdrietig, mijn tranen weten de uitgang te vinden. Jarenlang was ik een harde tante, maar toen ik moeder werd, liet die stoerheid zich niet meer zien. Ik werd weer wat ik als kind was: een meisje bij wie de tranen zich nogal snel lieten zien. Tot grote ergernis van mijn oudere zus. Zij noemde me nooit bij mijn naam, maar huilebalk.

Hoe ik die keiharde tante ben geworden? Doordat ik moest huilen om de tranentrekkende speelfilm The champ, waarna mijn oudere zus me keihard begon uit te lachen. “Jank je daarom? Zie je wel dat je een huilebalk bent?” Ik was elf en besloot op dat moment dat ik te oud was om te huilen. Of, om in de Frozen-symboliek te blijven: de reactie van mijn zus deed mijn hart bevriezen.

We naderen de sleutelscène van de film. De ene zus heeft het hart van de andere zus letterlijk bevroren en alleen een daad van pure liefde kan haar redden. Ik zit alweer te grienen en kijk naar mijn dochters. Van hun grote, natte ogen moet ik nog harder huilen. Dit is hoe het hoort, hoe het had moeten zijn voor mijn elfjarige zelf. Volgende keer kijken we Frozen 2, voor de vierde keer. Ik laat de tissues nog maar even naast de bank liggen.