Racheda: “Waarom een peperdure bruidstaart als je ook vijftig stroopwafels kunt kopen?”

Racheda is niet getrouwd met haar Roeland, maar een huwelijksfeest? Dat zou ze wel willen.

In een kerkje op een dijk zingen we met vijftig man een lied. “Wij verbinden in liefde zoals wij hier staan en liefde blijft altijd lee-ven.” De bruidegom op wiens bruiloft we zijn heeft het geschreven, wij vullen de ruimte met onze stemmen. Ik raak erdoor geëmotioneerd. Meestal denk ik op bruiloften: dit zou ik anders doen. Hier denk ik alleen maar: zo wil ik het ook. Deze samenkomst is namelijk wars van protocol. Het bruidspaar komt tegelijk naar binnen. Het praatje is in handen van een vriend die écht grappig is. Er zijn vrouwen in feestelijke jurken en in gewone zomerkleding. Er zijn mannen in pak met teenslippers eronder. Voor me zit zelfs iemand met een Death Metal T-shirt aan. Niet omdat het een trend is, maar omdat deze man zelf in een grafherrieband heeft gespeeld.

Vanuit mijn ooghoeken loer ik naar Roeland. Hij concentreert zich op de tekst en zit hier met samengeknepen billen omdat hij weet dat ik deze bruiloft ga aangrijpen om het wéér over trouwen te hebben. Voor hem is het goed zoals het is, ik wil nog steeds dat geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Heb ik die bevestiging na twintig jaar samen en twee dochters nog nodig?

Na afloop worden we de dijk op gedirigeerd. We krijgen geen taart, maar roomboterkano’s met champagne. Omdat het stel gek is van kanoën. Logisch. Waarom een peperdure bruidstaart als je ook vijftig stroopwafels kunt kopen? Dat is wat ik zou doen. Terug in de auto benoemen we alles wat magisch was: de plek, de speeches, de voelbare liefde. Als blijkt dat hij het voor de hand liggende onbesproken gaat laten, doe ik het maar. “Denk je dat wij ooit..?” En dan spreekt hij de woorden waarop ik al járen wacht: “Op deze manier lijkt het me wel mooi, ja.” Als ik bij thuiskomst een foto van het bruidspaar op mijn Instagram plaats en erbij zet dat ik ook wil, reageert een onlangs gescheiden vriend met de ontnuchterende woorden: ‘Doe het niet.’ Meteen doemen de cijfers op in mijn hoofd: een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. En als het me niet gaat om de jurk, het protocol en om de bevestiging, waar gaat het me dan om? Misschien eigenlijk alleen maar om een groot feest. Ik ga meteen een datum prikken om te vieren dat we twintig jaar samen zijn.