Racheda: “Waarom vind ik de zomervakantie toch zo intensief?”

De zomervakantie komt eraan en Racheda ziet daar altijd tegenop. Ja, ook dit jaar weer.

Of ik een beetje zin heb in de vakantie, vraagt de juf. Ik sta met mijn mond vol tanden. Zij heeft week na week negenentwintig kinderen om zich heen in een kleine ruimte, waar ook nog allerlei ruimte-innemende obstakels staan, zoals tafeltjes en stoelen. Wie ben ik om dan te klagen dat ik vakanties intensief vind, omdat ik een paar weken elke dag twee kinderen in huis heb, met bijkomend lawaai, en ik veel minder aan schrijven toekom dan ik nodig heb? Ik klink als een gekwelde kunstenaar, die alleen zelf vindt dat ze het zwaar heeft. Snel vraag ik de juf naar haar zomerplannen, zodat ik geen onoprecht antwoord hoef te verzinnen. Ze is juf, zij prikt overal doorheen.

Het is niet dat ik geen zin heb in de vakantie, want ik zie echt wel de voordelen. Niet meer elke ochtend de wekker zetten en twee mollen uit bed zien te trekken. Geen militair regime van zorgen dat er brood in huis is, boterhammen smeren en trommels vullen. Gedurende de dag niet worden gedomineerd door de klok. Sinds mijn burn-out plan ik mijn werk om de vakanties heen. Ik heb het vakantieschema van iemand die werkt in het onderwijs, maar hoef er niet voor in het onderwijs te werken.

Waarom vind ik de vakantie dan toch zo intensief?Ten eerste omdat mijn dochters veel geluid produceren en rommel maken. Ik hecht erg aan stilte, opgeruimdheid en alleen zijn. Juist die drie dingen verdwijnen tijdens de vakantie. Maar er is nog iets. Hoewel vakantie draait om het niets moeten, voel ik met al die vrije dagen de toenemende druk om juist veel te moeten. Anderen hebben hun bestemming al maanden van tevoren geboekt. Gaan naar pretparken en musea. Wandelen stukken van het Pieterpad met hun dochter. Of fietsen naar Twente met hun zoon. Boeken een stedentrip om te winkelen met hun kinderen. Allemaal dingen die ik niet doe, omdat ik ze niet regel of er geen zin in heb. Terwijl ik blij ben dat ik vakantie heb, is er dat zeurende stemmetje in mijn achterhoofd. Moet ik niet ook..? Nee, ik moet helemaal niets: ik heb vakantie en dat is intensief genoeg.