Rachel: “Als twee Muppets op de bank mekkeren we over de tuinen”

Rachel Lancashire heeft een manier gevonden om nieuwe vrienden te maken in haar fifties.

Nieuwe vrienden maken is easy als je een kleuter bent. Je gaat gewoon naast elkaar in de zandbak zitten en klaar is kees. Ook als middelbare scholier of student is het een makkie; een paar keer samen ­onverstandige dingen doen en je hebt een band voor het leven. In je thirties gaat het ook nog wel, vooral als ouder van een kind of een hond, want daar krijg je een gratis sociaal leven bij. In je fifties lijkt het wel of je het moet doen met de vrienden die je al hebt. Dat is ­natuurlijk prima, maar leuke nieuwe ­gezichten erbij is soms ook wel gezellig. In dat ­geval kun je het beste gaan ­tuinieren, is mijn ervaring.

Zodra je een beetje in je tuin gaat pielen, trekt dat medetuiniers als osmose naar je toe. Ik tuinier pas een paar jaar min of meer serieus, maar ik zat binnen de kortste keren in een gezellig tuinvrouwencollectief; een appgroep met allemaal leukerds die moed en informatie naar elkaar toeteren als zaailingen zijn opgevreten door de slakken, of als we niet meer op de naam kunnen komen van die ene plant. Of Gerri uit Nijmegen, met wie ik vorige week aan de praat raakte via social media, omdat we uit elkaars Instagramposts hadden opgemaakt dat we allebei naar de Chelsea Flower Show in Londen waren geweest. Dat schept een band natuurlijk, dus we hebben meteen een koffiedate gepland. En Silvia niet te vergeten. We woonden al jaren in dezelfde stad, maar kenden elkaar alleen maar van horen zeggen. Toen we ­elkaar vorig jaar zomer voor het eerst in het wild – of eigenlijk op een volkstuincomplex – ­tegenkwamen, kletsten we twee uur non-stop en toen waren we nog niet klaar. Daarom spreken we tegenwoordig geregeld op vrijdagavond af om met elkaar Gardeners’ world op de BBC te kijken. Dan zitten we als twee bejaarde Muppets op de bank commentaar te mekkeren op andermans tuinen. Eigenlijk is tuinieren dus ­gewoon de 50+-variant van naast elkaar in een zandbak gaan zitten.