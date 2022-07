Rachel: “Bij de eerste kraam spotte ik meteen het mooiste tuinbankje ooit”

Rachel heeft jarenlang Frans gehad, maar als ze in Frankrijk een geweldig tuinbankje op een rommelmarkt probeert te kopen, begrijpt niemand haar.

Ik heb zes jaar Frans gehad op school, maar in de dertig jaar sinds mijn eindexamen heb ik het hooguit nodig gehad om ‘Merci beaucoup’ te zeggen tegen Parijse obers. Dus toen we drie zomers geleden een huisje huurden op het Zuid-Franse platteland, nam ik me heilig voor mijn rammelende Frans flink te oefenen op de lokale bevolking. Helaas bleek mijn spreekvrees groter dan mijn ambitie en liet ik de woordvoering die hele zomer over aan mijn Britse man, die minder goed Frans spreekt dan ik, maar veel meer schijt heeft aan wat de Fransen daarvan denken.

Op de laatste zondag van de vakantie was er een vlooienmarkt in een dorpje verderop. Ik ben dol op zulke marktjes, maar mijn man ondergaat liever een dubbele wortelkanaalbehandeling dan urenlang langs lampenkappen, incomplete besteksets en spinrag te slenteren. Dus ging ik in m’n eentje. Bij de eerste kraam spotte ik meteen het mooiste tuinbankje ooit. Ik haalde een paar keer diep adem en sprak de kraamhouder aan, maar hoewel ik een paar nonchalante Franse afding-zinnetjes had geoefend, leek hij me niet goed te begrijpen. Mijn Frans rammelde blijkbaar nog erger dan ik dacht, en dus brak ik de onderhandelingen haastig en hevig hakkelend af. Na een uurtje was ik alweer thuis.

Maar dat toffe tuinbankje bleef de rest van de dag in mijn hoofd hangen. Aan het eind van de middag had ik mijn man eindelijk overtuigd om toch nog even mee te gaan om te kijken of het er nog stond. Toen we aankwamen op het pleintje bleek het rommelmarktje al voor het grootste gedeelte te zijn opgedoekt. Het tuinbankje stond er nog wel. Dat bleek namelijk gewoon het bankje naast de pomp op het dorpsplein te zijn. Uit schaamte voor het feit dat ik het plaatselijke straatmeubilair had proberen te kopen, heb ik die avond op de veranda voor ons huisje schandalig veel wijn gedronken. Vloeiend Frans sprak ik ineens. Vlóeiend.