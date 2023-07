Rachel: “De juf vond me eigenwijs, dus ik moest vaak binnenblijven”

Meester Bart was de eerste die Rachel Lancashire niet alleen zag bij het oplezen van de namen, maar die ook begreep hoe ze in elkaar zat en wat ze kon.

Ik weigerde het om “Ja, juffrouw!” te antwoorden als de kleuterjuf ’s morgens de namen van de kinderen in mijn klasje oplas. Als ze in de buurt van mijn naam kwam, begon ik naar het plafond te kijken en hield mijn kaken stijf op elkaar. De kleuterjuf vond kinderen die het vertikten “Ja, juffrouw!” te zeggen eigenwijs, dus ik moest regelmatig binnenblijven tijdens het speelkwartier.

Pas toen ik acht was, werd het leuk op school, want toen kwam ik in de klas bij meester Bert. Hij had woeste krullen en een snor, maar was een stuk minder eng dan de kleuterjuf met haar paarsgelakte nagels. Meester Bert had meteen door dat ik niet eigenwijs was, maar verlegen. En dat het voor verlegen meisjes best eng is om op commando hardop je aanwezigheid te ­bevestigen als je naam wordt opgeblaft. Als hij ’s morgens de namenlijst oplas en bij mijn naam aankwam, keek hij op en zei: “En Rachel is er ook, zie ik...” en dan deden we een duimpje omhoog naar elkaar. Meester Bert had ook in de gaten dat ik grappig was. Niet hardop natuurlijk – veel te eng – maar in de verhaaltjes die ik schreef. Elke keer als we een opstel moesten schrijven, las hij dat van mij zodra ik het had ingeleverd, omdat hij wist dat ik wachtte tot hij me grinnikend aankeek. Duimpje omhoog.

Hij zag mij niet alleen bij het oplezen van de namen, maar zag ook hoe ik in elkaar zat en wat ik kon. Zijn duimpjes voelden als zon op een plantje. Ik heb het geluk gehad dat er sindsdien meer mensen zijn geweest die een lichtje op me schenen zodat ik kon groeien, maar meester Bert was de eerste. Niet lang nadat ik de lagere school verliet, kreeg hij een andere baan en verdween uit ons dorp en mijn leven. Maar duimpje ­omhoog, hoor, Meester Bert. En ik schrijf nog steeds verhaaltjes.