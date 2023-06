Rachel: “De middag eindigde met hoofdpijn en verbrande voorhoofden”

Rachel dronk weer eens wat meer dan drie slokjes wijn.

De Britse kookboekenschrijver Elizabeth David schreef ooit dat zelfs een simpele omelet bijzonder wordt als je er een glas wijn bij drinkt. Tijdens de coronapandemie werden Elizabeths woorden te pas en te onpas geciteerd, als mijn man en ik onze middagboterham opleukten met een bodempje wijn. Meer dan drie slokjes waren het meestal niet, maar toen de laatste lockdown begin vorig jaar voorbij was, leek het ons verstandig om iets minder vanzelfsprekend aan de wijn te gaan. Vanaf januari deden we nul slokjes.

Pas in juni kwamen we voor het eerst sinds tijden weer eens bij de slijterij om de hoek, om iets te kopen voor een jarige vriend. Handenwrijvend kwam de slijter naar ons toe, met de mededeling dat hij een lekker flesje open had staan. Omdat we al maanden droogstonden, mochten we best drie slokjes, vonden we zelf. Even later liepen we naar huis met een flesje voor de jarige vriend én een doosje sauvignon blanc. De zon scheen en het was lunchtijd, dus we vlijden ons neer in de achtertuin met ­kibbeling van de markt en drie slokjes wijn (“Vis moet zwemmen”). “Nog drie slokjes?” vroeg mijn man. “Op één been kun je niet staan” ­antwoordde ik. “Nog drie slokjes?” vroeg ik. “One for the road” antwoordde mijn man.

Halverwege de middag troffen onze kinderen ons giechelend aan in de tuin. In de volle zon hadden we samen een hele fles wijn ­weggetikt. We waren trouwens ook door de weekvoorraad kaas en pinda’s heen. Tegen het eind van de middag hadden we hoofdpijn, buikpijn en ­verbrande voorhoofden. Die avond zijn we niet meer naar het feestje gegaan. En voorlopig leuken we onze middagboterhammen weer op met drie slokjes melk.