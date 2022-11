Rachel: “Het is pas Kerstmis als de sokken van de dominee hangen”

Rachel beschrijft het ontstaan van een wel heel bijzondere kersttraditie bij haar thuis.

Ik ben getrouwd met een Brit. Zodra de kinderen kerstvakantie hebben, stappen we op de boot naar Engeland om de Kerst door te brengen bij mijn schoonouders in Hertfordshire. Zo ook een jaar of tien geleden. Na de laatste kerstinkopen liepen we voor een extra shotje kerst­gevoel de abdij van St. Albans in. Er was een koor, er waren kaarsen, en in een zijbeuk vonden we een prikbord waarop de bezoekers een kaartje konden prikken met een kerstwens. Mijn zoon begon meteen ijverig te schrijven dat hij hoopte op vrede op aarde en genoeg eten voor iedereen. Mijn dochter was vijf en kon alleen het woord ‘sok’ schrijven. En dus schreef ze dat woord heel groot in hanenpoten op een kaartje en prikte het op het bord.

De dienstdoende dominee kwam op dat moment net aanlopen. Hij zag het ­kaartje van mijn dochter en keek verbaasd. Toen we hadden uitgelegd dat we uit ­Nederland kwamen en dat er ‘sok’ stond omdat dat het enige woord was dat ze kon schrijven, moest hij heel hard ­lachen. “Wacht even”, zei hij, en beende weg in z’n zwarte jurk. Even later kwam hij terug met twee Christmas stockings uit de giftshop van de abdij; zo’n feestelijke, rode sok waarin de kerstman op kerstavond cadeautjes stopt. “Alsjeblieft”, zei hij. “Niet alle wensen zijn zo makkelijk te ­vervullen. Happy Christmas.”

Het ophangen van ‘de sokken van de ­dominee’ aan de schouw bij mijn schoonouders is sindsdien een jaarlijks terugkerend, plechtig moment: het startschot voor Kerstmis. Toen we in 2020 niet naar Engeland konden vanwege de lockdown, stuurde mijn schoonmoeder de twee stockings op, zodat het toch een beetje kerstig voelde terwijl we via Zoom onze cadeautjes uitpakten. En ook vorig jaar hingen ze in onze Nederlandse huiskamer, omdat we vanwege de reisbeperkingen nog steeds niet naar Engeland konden. Maar dit jaar stappen we zodra het kerstvakantie is op de boot, met de sokken van de dominee veilig in onze handbagage.