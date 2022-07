Rachel: “Ik betwijfel of er wetsuits bestaan die ik wél over mijn dijen krijg”

De kinderen van Rachel krijgen een week lang surfles. Het lijkt haar ook best leuk om te leren, maar ze twijfelt. Als ze uiteindelijk wordt overgehaald, blijkt dat een fantastische beslissing.

We hebben een huisje gehuurd op een schiereiland aan de Ierse westkust. De kinderen krijgen die week elke ochtend een paar uur surfles bij het lokale watersportschooltje. Nadat ik hen op hun eerste dag in wetsuits heb gehesen en heb overgedragen aan surfmeester Rory, ga ik op een rots zitten met een boek en een verrekijker. Het is die zomer on-Iers warm en de oceaan ziet er heerlijk uit. Veel fijner dan mijn rots.

Als ik halverwege de ochtend iets ga drinken in het koffiebarretje, raak ik aan de praat met eigenares Polly. Ze is Rory’s moeder en helpt haar zoon soms tijdens de zomermaanden. Ik vertel haar dat het me best leuk lijkt om te leren surfen, maar dat ik betwijfel of er wetsuits bestaan die ik verder dan halverwege mijn dijen zou kunnen krijgen. Ze moet keihard lachen. Of ik háár dijen heb gezien. Die zijn inderdaad indrukwekkend, evenals haar boezem en buik. Ik had dan ook niet meteen kunnen bedenken dat ze naast uitbaatster óók surfinstructeur zou zijn. Maar dat blijkt dus wel het geval.

“You’re coming with me tomorrow”, zegt ze streng. Ik kan natuurlijk geen nee meer zeggen, dus de volgende ochtend meld ik me braaf bij de tot kleedkamer omgebouwde zeecontainer. Achter het plastic gordijn zijn Polly en vijf vrouwen uit het dorp zichzelf gierend van de lach in donkergrijs rubber aan het schoenlepelen. Als ik eindelijk mijn pak aan heb, kijk ik blijkbaar een beetje ongelukkig. “Just pretend it’s Armani”, zegt Polly terwijl ze een surfplank onder m’n arm duwt. “Hier is je handtas.”

De groep vrouwen met wie ik die week leer surfen is niet de jongste, meest getalenteerde of slankste, maar wel de grappigste. En mijn dijenprobleem wordt er niet minder op. Dat ze aan de stevige kant zijn kan me nauwelijks meer schelen, maar ze schrijnen als een dolle, omdat ik minstens vijf keer in m’n wetsuit heb gepiest van het lachen.