Rachel: “Ik had de mooiste jurk van iedereen, maar mijn broer dacht daar anders over”

Rachel denkt terug aan haar eerste communie, en haar jurk vol bijtjes. Of hommels.

Als je, zoals ik, bent opgegroeid in een deel van het land waar ze aan dopen, Maria en carnaval doen, is je eerste communie een big deal. Wekenlang werden we in de tweede klas van ons rooms-katholieke basisschooltje klaargestoomd voor de zondag waarop we in een bomvolle kerk van een man in een gouden cape onze eerste bonafide hostie zouden krijgen. Tijdens een van de voorbereidingslessen van de pastoor hadden we het over symboliek. We kregen de opdracht een dier te kiezen dat symbool voor ons stond, en daar een tekening van te maken.

Erik, het alfamannetje van de klas, koos een leeuw. En mijn immer in het roze geklede vriendinnetje Chantal een vlinder. Ik koos voor een bij. Ik weet niet eens meer wat de precieze gedachte daarachter was – waarschijnlijk iets met ‘ijver’ en ‘teamplayer’ – maar in het kader van wat tegenwoordig personal branding heet, leek het me leuk als er wat bijtjes in mijn communie-outfit werden verwerkt. Mijn moeder maakte voor mij een bruine jurk (we hebben het hier uiteraard over de seventies) met een wit kraagje, waarop ze schattige, mollige bijtjes borduurde. Ik had de mooiste jurk van iedereen, vond ik zelf. Wel jammer dat ik er degelijke Renata-schoenen bij aan moest.

Van de dienst kan ik me niets meer herinneren, maar het feest nadien was geweldig. We hadden een huis vol bezoek, er was taart, en ik kreeg een gifgroene Polly-fiets. “Maar waarom wilde je hommels op je kraag?” vroeg een nichtje tijdens een limonadepauze. Ik wilde het haar net gaan uitleggen, maar mijn broer was me voor. “Omdat Rachel net zo’n dikke, harige kont heeft”, riep hij, terwijl hij het uit voorzorg alvast op een rennen zette. Waar hij echter geen rekening mee had gehouden, was dat ik heel hard kon sprinten. Op mijn Renata’s.