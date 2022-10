Rachel: “Ik train de handstand nu al een jaar, om de week met Linda via Zoom”

Rachel besluit haar kinderdroom na te jagen en te leren hoe ze nu eindelijk de handstand kan doen. En dan wel lós.

Als kind stond ik vaker ondersteboven tegen de garagedeur de handstand te oefenen dan dat ik rechtop stond. “Hé Australiër!”, riep mijn vader als hij per ongeluk de deur opendeed. Maar lós de handstand doen, lukte nooit langer dan een paar seconden. Mijn vriendinnetje Marieke kon het wel. Zij zat in de selectie van de turnvereniging in ons dorp en kon zelfs op haar handen lópen. Ik vond dat zo’n beetje de coolste party trick ooit. Ik zat ook op turnen, maar de selectie heb ik nooit gehaald.

Een droom die je had als kind kun je weliswaar een beetje vergeten, maar je raakt ’m nooit helemaal kwijt. Dus toen ik vorig jaar op zoek was naar een manier om mijn zitvlees een beetje te shiften en de website van handstandcoach Linda vond, wist ik meteen: ik ga alsnog op m’n handen leren staan. Los. Ik had geen idee of iets te dikke vrouwen van middelbare leeftijd dat überhaupt nog kunnen leren, maar volgens Linda was het ook boven de vijftig nog haalbaar. Wel elke dag oefenen, zei ze, ook al is het maar heel even. En geduld hebben.

Ik train nu al een jaar om de week met Linda via Zoom. Zij kan handstanden waar ze bij Cirque du Soleil jaloers op zouden zijn, dat doe ik haar nog lang niet na. Maar het is fijn om te merken dat ik steeds dapperder, flexibeler en sterker word. Als ik mezelf dan enigszins elegant heb weten op te gooien in een handstand tegen het stukje muur tussen de eettafel en het aanrecht, voelt het soms weer net als oefenen tegen de garagedeur. Ik moet weliswaar tegenwoordig wel een high impact-sportbeha aan als ik op m’n kop sta, maar die handstand ga ik leren. Los.