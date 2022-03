Rachel Lancashire: “Ik kneep mijn ogen dicht en sleepte twee peperdure rollen behang in mijn winkelmand”

Columnist Rachel Lancashire kocht twee rollen peperduur behang en kreeg toen plakvrees.

Volgens de negentiende-eeuwse Britse ontwerper William Morris moet alles in huis voldoen aan minimaal één van twee voorwaarden: nuttig of mooi. De afdeling ‘nuttig’ is prima vertegenwoordigd bij mij in huis. Zo heb ik bijvoorbeeld stoelen, tafels, een bed, radiatoren en een kapstok.

Natuurlijk heb ik wel mijn best gedaan om een beetje knappe exemplaren uit te zoeken, maar het zijn allemaal dingen met een functie. Spullen kopen alleen omdat ik ze mooi vind – en waar je verder niet op kunt zitten, in kunt slapen of je jas aan kunt ophangen – doe ik zelden.

Twee jaar geleden, bijvoorbeeld, toen ik een paar rollen heftig gebloemd William Morris-behang kocht met een prijskaartje waar je een bloedneus van krijgt. Ik stalkte het behang al jaren online, maar had een daadwerkelijke aanschaf nooit kunnen verantwoorden. Wat me die ene dag bezielde, weet ik even niet meer, maar vermoedelijk overtuigde ik mezelf met Morris’ eigen woorden: als je het mooi vindt, dan mag het. En dus kneep ik m’n ogen dicht en sleepte twee rollen Blackthorn Green in mijn digitale winkelmandje, zonder te weten op welke muur ik het ging plakken.

Een paar weken later arriveerde een doos van de firma Morris & Co. In de tussentijd had ik besloten de muur op de overloop te behangen, maar die had nog geen plint en eigenlijk moest het deurkozijn eerst nog worden geverfd.

De grootste hindernis was echter dat ik nog nooit had behangen en als de dood was dat peperdure papier te ­verprutsen. De geopende doos werd dus naast de bank geparkeerd, waar hij een paar maanden verwachtingsvol naar me stond te kijken. Inmiddels staat de doos met behang al dik een jaar rechtop naast mijn bed als tafeltje voor mijn leeslamp. Dat is een beetje de pest als je praktisch bent ingesteld: kóóp je een keer iets alleen voor de mooi, maak je er een nachtkastje van... Gelukkig zijn nachtkastjes uitermate nuttig, dus Mr. Morris had het waarschijnlijk oké gevonden.